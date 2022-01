Scott Pilgrim, următorul anime la care lucrează Netflix: când apare

Veste mare pentru fanii Scott Pilgrim, Netflix transformă romanul grafic și îndrăgitul film live-action al lui Edgar Wright din 2010 într-o serie anime.

Potrivit The Hollywood Reporter, Sex Bob-ombs va ajunge pe micul ecran în viitoarea adaptare a seriei anime a romanului grafic, Scott Pilgrim. Bryan Lee O’Malley și BenDavid Grabinski vor fi showrunneri ai adaptării. O’Malley a scris și ilustrat romanul grafic original, așa că ar trebui să rămână destul de fidel.

Casa de anime Science SARU se va ocupa de animație, iar Abel Gongora va regiza. Wright va fi și producător executiv al seriei.

Romanul grafic și filmul Scott Pilgrim

Seria de romane grafice Scott Pilgrim a fost publicată inițial de Oni Press din 2004 până în 2010. Ulterior, Edgar Wright a adaptat colecția într-un film numit Scott Pilgrim vs. The World. Filmul plin de stele l-a văzut pe rockerul Pilgrim, interpretat de Michael Cera, luptându-se cu cei șapte foști diabolici ai Ramonei Flowers, jucată de Mary Elizabeth Winstead. Distribuția a mai avut parte de Kieran Culkin, Anna Kendrick, Chris Evans, Brie Larson și Jason Schwartzman.

Scott Pilgrim vs. The World și-a sărbătorit cea de-a 10-a aniversare în decembrie 2020. La acea vreme, coloana sa sonoră a fost reeditată alături de prima lansare fizică a partiturii lui Nigel Godrich. Reeditarea a fost numită Ediția Seven Evil Exes. A fost un set de discuri cu imagini 4xLP extins, în ediție limitată, cu atât coloana sonoră, cât și partitura pentru favoritul indie.

Pe lângă coloana sonoră originală, noua versiune conține piese nelansate de 24 de minute de la Beck și Sex Bob-Omb. De asemenea, se mândrește cu interpretarea lui Brie Larson a „Black Sheep” a lui Metric, care a fost prezentată doar în film.

Seria anime Scott Pilgrim nu are încă o comandă de serie, așa că ar putea trece ceva timp până să apară pe serviciul de streaming.