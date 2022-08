Schimbările climatice, de la glume adolescentine pe internet, la realitate sumbră: avertismentul cercetătorilor

Speculațiile asupra schimbărilor climatice și dispariției umanității există cam de când există și umanitatea, cu emfază pe a doua. Obișnuim să construim adevărate religii pe seama speranțelor noastre eshatologice și împletim ficțiunea cu fricile distopice.

Este surprinzător că, în mijlocul unei crize climatice globale în creștere, una care afectează orice, de la sănătatea indivizilor până la sustenabilitatea ecosistemelor și a resurselor acestora, potențialele catastrofe globale sunt atât de subexplorate.

Un raport, publicat recent în Proceedings of the National Academy of Sciences, susține că este timpul să începem să luăm în serios scenariile cele mai negre și să venim cu un plan solid.

Schimbările climatice, o problemă care ne amenință de mult timp

„Schimbările climatice au jucat un rol important în fiecare eveniment de extincție în masă. Au contribuit la căderea imperiilor și au modelat istoria”, a declarat autorul principal al raportului, Luke Kemp, cercetător la Universitatea din Cambridge, Centrul pentru Studiul Riscului Existențial, din Marea Britanie.

„Căile către dezastre nu se limitează la impactul direct al temperaturilor ridicate, cum ar fi fenomenele meteorologice extreme. Efectele secundare, cum ar fi crizele financiare, conflictele și noi focare de boli ar putea declanșa alte calamități și ar putea împiedica recuperarea de la alte potențiale dezastre precum cele nucleare sau războaiele”, a adăugat el.

Istoria recentă a oferit deja omenirii un scurt trailer despre cum ar putea arăta pandemiile, instabilitatea economică și penuria globală de alimente atunci când toate acestea se combină. La un moment dat, însă, acele structuri care ne permit să înfruntăm astfel de necazuri se vor prăbuși.

Pandemiile succesive, pe măsură ce penuria de alimente se instalează, conduc oamenii să intre în contact mai strâns cu rezervoarele de boli zoonotice.

„Până în 2070, temperaturile ridicate și consecințele sociale și politice vor afecta în mod direct două puteri nucleare și șapte laboratoare de izolare maximă care adăpostesc cei mai periculoși agenți patogeni. Există un potențial serios pentru efecte secundare dezastruoase”, a adăugat el.

După cum a descris directorul Institutului Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic, Johan Rockström, „Înțelegem din ce în ce mai mult că planeta noastră este un organism mai sofisticat și mai fragil decât credeam. Trebuie să facem calculul dezastrului pentru a-l evita”, a adăugat acesta.

O bună gestionare a riscurilor implică nu doar prezicerea scenariilor probabile, ci și protejarea împotriva celor care ar avea cel mai mare impact.