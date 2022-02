Sănătatea noastră mintală, prin microscopul unei pandemii și prin luneta unui război: cum ești afectat, chiar dacă nu-ți dai seama

Căutările în domeniul sănătății mintale pe Google au atins maximul istoric în 2021. Sănătatea mintală, vindecarea și revenirea la normal au fost teme cheie ale anului 2021, potrivit celui mai popular motor de căutare din lume.

Google procesează miliarde de solicitări în fiecare zi, iar datele sale dezvăluie unele dintre cele mai importante întrebări, momente și persoane din 2021.

Inteligența artificială ne-a ajutat să înțelegem unde ne situăm cu sănătatea mintală

Pandemia de COVID-19 s-a infiltrat în toate aspectele vieții noastre, după ce „coronavirus” a fost un termen de căutare de top în 2020. Chiar și așa, lumea rămâne optimistă cu căutări notabile, inclusiv: „cum să te vindeci”, „cum să rămâi puternic”, „cum să-ți revii”, „cum să fii rezistent” și „cum să ai speranță”. „Cum să îți menții sănătatea mintală” a avut mai multe căutări în 2021 decât oricând, precum și „cum să te recuperezi după epuizare”.

În 2021, oamenii au vrut să-și arate compasiunea față de două zone distruse de război, deoarece „cum să ajuți Palestina” a devenit o căutare masivă la nivel mondial în mai. Aceasta a fost urmată de „cum să ajuți Afganistanul”, în august.

De asemenea, vremea extremă a afectat Lone Star State, în februarie, ceea ce a provocat un volum uriaș de căutări pentru „cum să ajuți Texasul”. Mai mult, un cutremur urmat de furtuna tropicală Grace a amplificat termenul de căutare „cum să ajuți Haiti”, în august.

Pandemia nu a afectat doar personalul medical din prima linie sau pe cei care i-au pierdut pe cei dragi sau au petrecut timp în spital. Fiecare dintre noi am traversat schimbări în viața profesională sau am experimentat o imprevizibilitate crescută acasă. Am scris aici despre pandemie și work from home, dar și cum m-a afectat pe mine din punct de vedere profesional perioada asta. Pe lângă asta, cred că nu doar mie mi-a fost greu să nu-mi iau mama în brațe aproape doi ani de zile, să răresc vizitele acasă, pentru a o proteja, și să stau mai mult izolată, cu gândurile copleșitoare care nu-mi dau pace.

Recunoscând că domeniul muncii s-a schimbat, iar bunăstarea angajaților și sănătatea mintală sunt mai critice ca niciodată, Forumul Economic Mondial sprijină în mod activ organismele internaționale în eforturile lor de a consolida practicile la locul de muncă. Platforma Forumului își propune să promoveze activitatea organizațiilor precum Organizația Mondială a Sănătății și Wellcome Trust prin conținut care evidențiază cele mai bune practici pentru conștientizarea sănătății mintale.

Căutarea de a găsi echilibrul potrivit între viața profesională și viața privată a determinat, de asemenea, mulți oameni să-și părăsească locurile de muncă. Fenomenul numit „Marea Demisie” poate determina companiile să reevalueze modul în care-și apreciază angajații. Cu toate acestea, lumea muncii are alte idei, deoarece termenul „cum să începi o afacere” a fost mai des căutat decât „cum să obții un loc de muncă”, în 2021.

Menținerea negativității și a pesimismului la distanță a fost crucială pentru mulți, deoarece termenul „doomscrolling” a devenit o căutare populară în ianuarie. Doomscrolling înseamnă petrecerea excesivă de timp privind știrile negative, care pot avea un efect dăunător asupra sănătății mintale. Am scris, de asemenea, aici de ce facem scrolling pe rețelele de socializare și cât de mult ne dăunează obiceiul acesta.

Inteligența artificială a urmărit impactul pandemiei asupra sănătății mintale. Analiza textuală a postărilor din rețelele sociale arată că nivelul de anxietate al utilizatorilor și riscul de sinucidere a fost în creltere, printre alte tendințe negative. O echipă de cercetători ai MIT și a Universității Harvard a arătat că pot măsura aceste efecte analizând limbajul pe care oamenii îl folosesc pentru a-și exprima anxietatea online.

Folosind învățarea automată pentru a analiza textele a peste 800.000 de postări pe Reddit, cercetătorii au reușit să identifice schimbări în tonul și conținutul limbajului pe care oamenii le-au folosit când a progresat primul val al pandemiei de Covid-19, din ianuarie până în aprilie 2020. Analiza lor a relevat mai multe schimbări cheie în conversațiile despre sănătatea mintală, inclusiv o creștere generală a discuțiilor despre anxietate și sinucidere.

„Am descoperit că au existat aceste grupuri care au apărut legate de sinucidere și singurătate, iar numărul de postări din aceste grupuri s-a dublat mai mult în timpul pandemiei, comparativ cu aceleași luni ale anului precedent, ceea ce este o îngrijorare gravă”, a declarat Daniel Low, un student absolvent la Programul de Bioștiința și Tehnologia Vorbirii și Auzului de la Harvard și MIT și autorul principal al studiului.

Analiza a relevat, de asemenea, impacturi diferite asupra persoanelor care suferă deja de diferite tipuri de boli mintale. Descoperirile ar putea ajuta psihiatrii, sau potențial moderatorii forumurilor Reddit care au fost studiate, să identifice și să ajute mai bine persoanele a căror sănătate mintală suferă, spun cercetătorii. Ei au analizat postări din 15 grupuri subreddit dedicate unei varietăți de boli mintale, inclusiv schizofrenie, depresie și tulburare bipolară. Folosind mai multe tipuri de algoritmi de procesare a limbajului natural, cercetătorii au măsurat frecvența cuvintelor asociate cu subiecte precum anxietatea, moartea, izolarea și abuzul de substanțe și au grupat postările pe baza asemănărilor în limbajul folosit. Aceste abordări au permis cercetătorilor să identifice asemănări între postările fiecărui grup după debutul pandemiei, precum și diferențe distincte între grupuri.

Cercetătorii au descoperit că, în timp ce oamenii din majoritatea grupurilor de sprijin au început să posteze despre Covid-19 în martie, grupul dedicat anxietății legate de sănătate a început mult mai devreme, în ianuarie. Cu toate acestea, pe măsură ce pandemia a progresat, celelalte grupuri de sănătate mintală au început să semene îndeaproape cu grupul de anxietate, în ceea ce privește limbajul care a fost cel mai des folosit. În același timp, grupul dedicat finanțelor personale a prezentat cea mai negativă schimbare semantică din ianuarie până în aprilie 2020 și a crescut semnificativ utilizarea cuvintelor legate de stresul economic.

De asemenea, folosind un alt algoritm, cercetătorii au grupat postările în grupuri, cum ar fi singurătatea sau consumul de substanțe, și apoi au urmărit modul în care acele grupuri s-au schimbat pe măsură ce pandemia a progresat. Postările legate de sinucidere s-au dublat de la nivelurile pre-pandemice, iar grupurile care au devenit semnificativ asociate cu grupul de suicid în timpul pandemiei au fost grupurile de sprijin pentru tulburarea de personalitate și tulburarea de stres post-traumatic.

Acest tip de analiză ar putea ajuta furnizorii de servicii de sănătate mintală să identifice segmentele populației care sunt cele mai vulnerabile la scăderea sănătății mintale cauzate nu numai de pandemia Covid-19, ci și de alți factori de stres pentru sănătatea mintală, cum ar fi dezastrele naturale sau războaie, spun cercetătorii.

N-am avut niciun răgaz: a venit războiul

Cei mai populari termeni de căutare ai anului pe Google nu dezvăluie doar efectul pe care COVID-19 l-a avut asupra sănătății noastre mintale, ci și valurile de schimbare pe care le-a produs de-a lungul vieții noastre. Iar când credeam c-am scăpat, când întrezăream o lumină la capătul tunelului în primăvara aceasta, odată cu relaxarea restricțiilor și o posibilă revenire la normal, a început războiul.

Vedem copii cu lacrimi în ochi, bătrâni care nu-și pot trăi bătrânețea liniștiți, părinți disperați care fug de bombe, la granița noastră. Și empatizăm cu ei mai mult decât ne-am dori. Nu poți să nu te gândești “dacă mâine, armata acestui Führer îmi bombardează blocul?”. Da, suntem în NATO, teoretic suntem apărați, însă nu ai cum să nu ai nicio urmă de anxietate, nu ai cum să nu-ți fie teamă, când vezi în ce lume trăiești.

Am îndurat doi ani de pandemie, apoi au venit scumpirile, acum război. Ce mai urmează, poate te-ntrebi. Poate extratereștrii, dar și ăia cred c-ar fi mai pașnici și mai raționali decât exemplarele din specia noastră.

Dar, cel mai probabil, nu urmează să te confrunți cu extratereștrii. Urmează să te confrunți, dacă n-ai făcut-o deja, cu toți demonii tăi interiori provocați de toate evenimentele astea negative care, dacă crezi că nu te afectează în mod direct și ești în siguranță, te-nșeli amarnic. Atacuri de panică, frică, anxietate, depresie. La nivel subconștient, ești mai afectat decât crezi. Doamne ferește să mai treci și printr-o decepție în dragoste… atunci să te ții bine și să cauți cum să-ți gestionezi toate trăirile astea. Trebuie să fii conștient de ce simți, de ceea ce gândești și să lucrezi cu tine.

Cum ziceam, odată cu scăderea numărului cazurilor de COVID-19 și relaxarea restricțiilor, viața părea că ar putea reveni, în curând, la normal. Acel fir de speranță a fost rupt miercuri seara, când trupele ruse au atacat Ucraina, stârnind temeri în fața unui posibil conflict global. Un război în Europa de Est și o criză umanitară au declanșat noi valuri de anxietate și depresie pentru oamenii care au petrecut doi ani încercând să supraviețuiască unei perioade de instabilitate fără precedent, inclusiv o criză de sănătate publică, o recesiune, tulburări politice, probleme ale lanțului de aprovizionare și inflație.

Durerea, tristețea și confuzia au cuprins rețelele de socializare de miercuri, oamenii exprimându-și șocul și frustrarea față de criza care se desfășoară și numărul de victime în creștere. Mulți au spus că se simt neputincioși să ajute. Unii au spus că se tem pentru siguranța celor dragi blocați în Ucraina. Alții s-au întrebat dacă conflictul s-ar putea extinde, apoi și-au exprimat neputința față de aceste îngrijorări, după ce ucrainenii au fugit din țară și s-au adăpostit în stații de metrou pentru a evita atacurile aeriene ruse.

Imaginează-ți că ești o pastilă antidepresivă. Ai fost concepută pentru a ajusta dezechilibrele chimice din creier, dar acum ți se cere să înfrunți o pandemie fără sfârșit, recesiuni economice, un climat politic fragil și acum un posibil al treilea război mondial.

Lawrence Palinkas, profesor la Universitatea din California de Sud, care studiază sănătatea mintală, a remarcat că „noi, ca indivizi, putem fi capabili să facem față oricăruia dintre aceste evenimente. A trebui să le facem față tuturor simultan se dovedește a fi copleșitor pentru mulți dintre noi”.

Unii oameni fac față evenimentelor și știrilor stresante încercând să învețe cât mai multe despre ele. Înțelegerea a ceea ce se întâmplă poate aduce un sentiment reconfortant și de ușurare, dar poate aduce și un sentiment de obsesie sau un unul de cădere în “gaura iepurelui”. Îți sugerez să te gândești la cât de mult poți duce, la cât de multă informație poți absorbi fără să te simți copleșit și să te oprești la timp. Dă-ți răgaz. Dă-ți timp. Fii blând cu tine însuți. Și ca să nu zici că-ți vorbesc „din cărți”, îți expun pe scurt și situația mea și ce fac eu efectiv în momentul ăsta, ca să mă mențin pe linia de plutire. Nu, nu vreau să dau sfaturi sau să mă dau drept un exemplu, dar poate inspira sau ajuta pe cineva. Am fost afectată, la nivel mintal și mental de ultimii doi ani, am trecut prin multe schimbări personale și profesionale și am trecut prin multe stări de angoasă, de anxietate, de teamă, de frustrare, de furie, de durere și suferință. Poate sună clișeic, dar am încercat să trec peste anumite impasuri, în sănătatea mintală, prin sport, muncă, terapie și tehnici de medicină alternativă și, la început, izolare. Însă mi-am dat seama că nu trebuie să te izolezi. Trebuie să lași oamenii dragi care au intenții bune să te ajute, să te susțină în ceea ce vrei să faci și să te sprijine. Nu refuza ajutorul celor dragi. Suntem animale sociale și dacă ne retragem în cușca noastră, ne sălbăticim. Și asta nu duce la nimic bun.

Dar dacă te simți copleșit atunci când există atât de multă tragedie, atât de multă disperare, atât de multă nedreptate, este în regulă să răspunzi cu rutină. Cum? Mergi la sală sau aleargă în parc, caută niște comedii pe Netflix sau ieși în oraș cu prietenii, la un film, un spectacol sau la o cafea. Meditează. Da, poate te gândești că este groaznic ca tu să-ți vezi de viață în liniște și pace, în timp ce oamenii mor la doar câteva zeci de kilometri de tine, dar nu ai ce face. Dacă chiar vrei să ajuți cu ceva, nu ai altceva ce să faci decât să donezi ce ai și ce poți pentru refugiați. Sau să donezi sânge. În rest, protejează-ți sănătatea mintală. Ai grijă de tine și de traumele tale. Cere ajutor, poate unul specializat. Frica de necunoscut, dar și complacerea într-o anumită situație te poate face să cazi într-o prăpastie foarte adâncă. Câteodată, într-un abis fără întoarcere.

Daunele asupra sănătății mintale cauzate de Covid, de urmările financiare ale acestuia, dar și de războiul în desfășurare ar putea dura o generație. Poate mai mult. Încearcă să faci tu o schimbare. Începi cu tine.