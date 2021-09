Pandemia și sănătatea mintală: cum ne-a afectat creierul

Pandemia ne-a afectat în multe sensuri, unul dintre acestea fiind sănătatea mintală. Stresul, anxietatea, teama, izolarea sunt doar câțiva dintre factorii care au contribuit la schimbarea noastră mintală și afectivă.

Medicii de la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iaşi au analizat cazurile primite la unitatea medicală în ultimele 19 luni, în timpul pandemiei, şi au ajuns la concluzia că există o creştere foarte mare de pacienţi diagnosticaţi cu tulburări psihice.

Conform acestora, scrie Ziaruldeiasi.ro, faţă de perioada dinainte de martie 2020, mult mai mulţi ieşeni au avut nevoie de ajutor din partea medicilor pentru probleme de sănătate mintală.

Anxietatea, depresia, psihoza, tulburările de somn şi de alimentaţie, dar şi tulburările neurocognitive au crescut semnificativ. Spre exemplu, reacţia acută la stresul generat de riscul infecţiei cu SARS-CoV-2 a determinat o creştere cu 58% a cazurilor de pacienţi care au venit în ambulatoriu cu anxietate.

De asemenea, riscul de sinucidere a crescut cu 13% atât la pacienţii cu tulburări psihiatrice, cât şi la cei diagnosticaţi cu tulburări psihotice.

Frica de îmbolnăvire, de moarte, îngrijorarea, frustrarea şi atacurile de panică au dus la tot felul de simptome psihiatrice, inclusiv la insomnie. Mai mult decât atât, izolarea impusă de restricții, singurătatea, programul de lucru modificat au afectat, de asemenea, oamenii.

Tulburările de memorie, dezorientarea, problemele de echilibru sau lipsa coordonării sunt efecte ale unei rutine zilnice repetitive și limitate între patru pereți.

Se spune că adevăratul caracter al unui om se cunoaște doar la extreme. În ultimul an, am experimentat suișuri și coborâșuri în ceea ce privește atitudinea noastră față de evenimentele și situațiile la care am fost supuși, în pandemie. În final, concluzia e că trebuie să gândim pozitiv, ca să scăpăm cu bine de perioada aceasta.