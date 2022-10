Samsung se inspiră de la Apple: ce actualizare a lansat pentru Android

Este greu de spus uneori dacă inovațiile iPhone inspiră Android sau invers.

Google a introdus Material You pentru Android 13, în timp ce Apple a oferit în iOS 16 personalizarea ecranului de blocare, oferind clienților toată puterea de personalizare din lume. Acum, se pare că Samsung a făcut ca personalizarea ecranului de blocare a telefoanelor sale să arate similar cu ceea ce a făcut iOS 16 în cel mai recent One UI 5 beta.

Creatorul video și fondatorul TechDroider, Vaibhav Jain, a subliniat pe Twitter că interfața ecranului de blocare pentru One UI 5 este o imagine mai mult decât asemănătoare a interfeței ecranului de blocare pentru iOS 16, dar cu unele diferențe. În timp ce iOS 16 oferă utilizatorilor o selecție de opt modele de cadran de ceas, One UI 5 oferă doar cinci. Primul oferă, de asemenea, atât widget-uri încorporate, cât și de la terțo (cum ar fi Widgetable), în timp ce cel de-al doilea oferă doar pictograme widget pentru notificări.

Idei similare

Cele mai multe dintre asemănările dintre iOS 16 și One UI 5 se află în imagini de fundal. Ambele sisteme de operare au un carusel de fundaluri diferite la care utilizatorii pot comuta atunci când au chef și pot schimba culorile imaginilor de fundal care se potrivesc cel mai bine stilului lor.

Este important de reținut că One UI 5 nu este prima versiune a software-ului Samsung care are o interfață personalizabilă a ecranului de blocare. Era deja disponibil în versiunile anterioare, dar cea mai recentă versiune beta a One UI 5 i-a oferit un mic upgrade prin copierea și lipirea interfeței ecranului de blocare a iOS 16 în sistem.

Această mică creștere a ecranelor de blocare ale proprietarilor Samsung continuă modelul în care Samsung își bate joc de Apple de îndată ce lansează o nouă actualizare pentru iPhone sau iOS, pentru a îi copia stilul mai târziu. Cel puțin proprietarii Samsung și, prin extensie, utilizatorii de Android, au acum aceleași privilegii de personalizare de care se bucură utilizatorii iPhone.