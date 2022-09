Salarii de până la 4600 de euro, în România: câștigi 800 de euro chiar și fără facultate

Cât se câștigă în România în 2022, care sunt salariile

Dincolo de faptul că aproximativ 40% dintre joburile listate pe platforma de recrutare au menționat formatul de lucru hibrid, mai interesante sunt salariile din diverse domenii de activitate. De exemplu, un recepționist câștigă între 500 și 700 de euro pe lună, în medie, mai ales în perioada sezonului estival. Un agent de turism gravitează cu leafa în jurul a 600 – 800 de euro pe lună. Un ospătar începe de la 500 de euro, dar poate ajunge la 800 de euro. Posturile de livratori sunt la mare căutare în țara noastră, iar salariul este între 500 și 650 de euro. Per ansamblu, trendul din HoReCa este îmbucurător, salariile au crescut în primele șase luni din 2022, dar ajung cu greu la salariul mediu net la nivel național.

Pe zona de posturi ușor accesibile, un merchandiser câștigă între 450 de euro și 600 de euro pe lună, la fel și un lucrător comercial sau casier. Practic, acestea ajung să fie salariile de pornire pe piața din România, având în vedere că, de cele mai multe ori, se adresează unor oameni necalificați sau fără experiență.

Apogeul în materie de salarii rămâne în continuare în IT. Un Senior C++ Developer are un salariu de 4600 de euro, la fel și un DevOps Engineer, ambele putând fi realizate de la distanță. Un Senior Sales Executive poate accesa o ofertă salarială medie de 3600 de euro pe lună, pe când un Automation Engineer Siemens PLC se bucură de un salariu net lunar de 2500 de euro.