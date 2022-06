Ryan Reynolds glumește pe seama „defunctului” Internet Explorer: ce paralelă a făcut actorul

Ryan Reynolds „deplânge” sfârșitul Internet Explorer, rememorând primele zile ale carierei sale, cele care coincid cu începuturile browserului.

Dezvoltat de Microsoft, Internet Explorer a fost lansat în 1995 și a fost unul dintre primele browsere web din lume. Programul a fost inclus în același timp cu linia Microsoft de sisteme de operare Windows, făcând din Internet Explorer unul dintre numele de top din zorii utilizării internetului de acasă. Cu toate acestea, Microsoft a dezvoltat un nou browser, Microsoft Edge, care a determinat compania să înceteze suportul pentru Internet Explorer, începând cu 15 iunie a.c.

Reynolds este, în prezent, unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, fiind cunoscut pentru Deadpool și Deadpool 2. Mai recent, Reynolds s-a remarcat inclusiv în câteva producții Netflix precum Red Notice și The Adam Project. Cu toate acestea, fanii actorului au ajuns să-l iubească și pentru postările sale comice de pe rețelele de socializare.

Ryan Reynolds a apelat la Twitter pentru „a aduce un omagiu” fostului browser Internet Explorer. El a amintit, în paralel, de unul dintre primele sale roluri într-un serial TV, mai exact în Lonesome Dove: The Outlaw Years, care a avut parte de premieră în același moment cu lansarea pe piață a Internet Explorer.

Lonesome Dove: The Outlaw Years a fost continuarea seriei Lonesome Dove, din 1994; niciuna dintre ele nu a avut un impact cultural excepțional. Așa cum a afirmat Reynolds, „Show-ul nu merita încă un sezon”. În timp ce actorul pare să vrea Internet Explorer înapoi (cel mai probabil, în glumă), mulți utilizatori s-ar putea să nu fie de acord cu el, de vreme ce aproape nimeni nu mai folosea Explorer în ultimii ani.

În timp ce Ryan Reynolds poate „deplânge” sfârșitul unei ere, în mod evident Microsoft a luat decizia potrivită.

Lonesome Dove:The Outlaw Years was one of my first jobs back in 1995. It’s been a crazy 27 years and I can’t imagine doing it without you, Internet Explorer. The show didn’t deserve another season but you sure did…#BringBackInternetExplorer @microsoft pic.twitter.com/7rE7LM9FA9

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) June 15, 2022