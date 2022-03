Rusia vrea să revină la pedeapsa cu moartea, după excluderea din Consiliul Europei? Declarațiile lui Medvedev

Rusia ia în calcul să revină la pedeapsa cu moartea, ca urmare a excluderii la mijlocul lunii martie din Consiliul Europei – cel mai important organism al drepturilor omului de pe continent din cauza războiului său contra Ucrainei. În prezent, în Rusia nu mai există restricții privind întoarcerea la pedeapsa capitală, măsură suspendată printr-un moratoriu care este în vigoare din 1997. Mai multe detalii, în continuare.

După ce Federația Rusă a fost exclusă oficial din Consiliul Europei, pe 16 martie, drapelul acesteia fiind dat jos din fața sediului de la Strasbourg, țara condusă de Vladimir Putin ia în considerare revenirea la pedeapsa cu moartea, potrivit unui anunț făcut de vicepreședintele Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev (fost președinte al Rusiei).

Acum, în Rusia nu mai există restricții privitoare la întoarcerea la pedeapsa capitală, măsură suspendată printr-un moratoriu care este în vigoare din 1997, însă totul va depinde de situația actuală, a menționat Medvedev.

Citește și: Dimitri Medvedev, amenințări pentru „dușmanii“ Rusiei: „Avem puterea de a îi pune la locul lor“

Potrivit declarațiilor făcute de fostul președinte al Rusiei, temeiurile internaționale pentru suspendarea pedepsei cu moartea au dispărut, însă „pozițiile juridice interne“ ale Curții Constituționale a Federației Ruse, care se bazează pe situația penală actuală, joacă un rol important în aceste zile.

Reamintim că, pe 16 martie, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) a votat în favoarea unei propuneri de excludere a Rusiei din calitatea de membru, ca urmare a „ofensivei militare speciale“ în Ucraina.

Mișcarea a venit la o zi după ce Rusia a anticipat excluderea.

The Russian flag was removed from the flagpole in front of the Council of Europe. Russia has been officially recognised as a part of barbaric world. #StandWithUkraine pic.twitter.com/F2S6TRaCxe

— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) March 16, 2022