Rusia acuză Ucraina că a bombardat Belgorod. O persoană a murit, alte șase sunt rănite

O persoană a fost ucisă şi alte șase sunt rănite în sud-vestul Rusiei, în urma unor bombardamente provenind din Ucraina, a transmis guvernatorul rus al regiunii afectate. Autorităţile din zonele de frontieră acuză frecvent forţele de la Kiev că au lansat atacuri împotriva Rusiei.

Un alt incendiu misterios a izbucnit în provincia Belgorod (Rusia). Potrivit unei postări a oficialilor locali din Belgorod pe VK, echivalentul rusesc al Facebook, locuitorii s-au trezit în urma sunetului exploziilor și au alertat autoritățile cu privire la fumul care se ridica din zona satului Dubovoye, în jurul orei 5 dimineața, miercuri dimineață.

La fața locului au fost trimise unități de salvare și pompieri, despre care oficialul local Vladimir Pertsev a raportat că este o zonă deschisă de aproximativ 860 de metri pătrați, unde ardea iarbă uscată. Este cel mai recent eveniment dintr-o serie de incendii misterioase izbucnite în Rusia, de la începutul invaziei Ucrainei, inclusiv două în regiunea Belgorod, care se află lângă Harkov.

Noul incendiu nu a fost menționat de guvernatorul regional Viacheslav Gladkov pe canalul său Telegram, dar oficialii din Belgorod spun că incidentul a fost confirmat de Ministerul Apărării Civile, Situații de Urgență și Asistență în caz de Dezastre.

În schimb, Gladkov susține că Ucraina a bombardat regiunea, atacurile s-au soldat cu un mort și șase răniți. Autoritățile ucrainene nu au răspuns încă la acuzație.

Un utilizator de Twitter a scris, la primele ore ale dimineții, că a putut auzi o explozie în apropiere de orașul Belgorod. Acesta a spus că două rachete de apărare aeriană au urmat la câteva minute după explozie.

Potrivit lui Gladkov, este cea mai dificilă situaţie din regiunea sa, de când preşedintele Vladimir Putin a trimis trupe în Ucraina (24 februarie). Rusul a acuzat Ucraina că a vizat satul Solohi, precizând că o casă a fost parţial distrusă. În luna aprilie, același guvernator a spus că elicoptere ucrainene au atacat un depozit de combustibil din Belgorod.

Alte două incendii misterioase au fost semnalate în această regiune. La 1 aprilie, un depozit de petrol din Belgorod a luat foc, după cum au confirmat autoritățile locale. Cel de-al doilea incendiu a fost semnalat pe 27 aprilie, la un depozit de muniții din satul Staraya Nelidovka.

Încă de la începutul războiului, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a avertizat că Moscova ar putea încerca să organizeze atacuri pe propriul teritoriu, pentru a predica sau justifica un asalt asupra țării vecine.

