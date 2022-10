Rusia a folosit o fotografie veche ca să acuze Ucraina de pregătirea bombei murdare. Cine a dezvăluit totul

Ies la iveală detalii șocante despre propaganda rusă. Oamenii lui Vladimir Putin au folosit o fotografie din Slovenia, ce datează din 2010, pentru a acuza Ucraina că pregătește o „bombă murdară”, a precizat, miercuri, guvernul sloven. Utilizarea pozei a fost făcută „necorespunzător şi fără aprobarea autorităţilor slovene”, avertizează Dragan Barbutovski, consilier al biroului premierului Robert Golob.

Anterior, oficialii de la Ljubljana au publicat o serie de tweet-uri în limba engleză, prin care denunță faptul că „fotografia folosită de Ministerul rus de Externe pe Twitter” este „o imagine a Agenţiei Slovene pentru Deşeuri Radioactive (ARAO)”. Moscova a postat, la începutul acestei săptămâni, următorul mesaj, tot în limba engleză: „Ministerul rus al Apărării: conform informaţiilor de care dispunem, două organisme ucrainene au primit ordinul să creeze „bomba murdară”.

💬 Russian Defence Ministry: According to the information at hand, two organisations of Ukraine have been ❗ directly ordered to create the so-called #dirtybomb.

☢️ The works are at their concluding stage. pic.twitter.com/7mxxCpWSWK

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 24, 2022