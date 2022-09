Românul care ajută poliția, un fel de supererou autohton: se dă drept minoră ca să „prindă” pedofili pe internet

Alexandru Constandachi apără copiii de pedofili, dând o mână de ajutor poliției, atunci când organele de ordine nu fac față, ori se ascund sub pretextul neputinței.

Despre el, se poate spune că este un fel de supererou modern, iar puterile sale sunt: inteligența, spiritul de corectitudine, dar și curajul.

Alexandru Constandachi pretinde că e minoră pentru a-i atrage în cursă pe pedofili

Ce-i drept, îți trebuie mult curaj pentru a putea face ceea ce face el, însă bărbatul declară că expunerea pedofililor este mult mai importantă decât siguranța propriei persoane.

Își spune Justițiarul din Berceni și are un canal de YouTube unde publică toate cazurile pe care reușește, într-un fel sau altul, să le rezolve. Mai apoi, atenționează poliția, având la dispoziție dovezile necesare. Recunoaște că nu mereu are sorți de izbândă cu autoritățile, chiar dacă investește luni de zile într-un anumit personaj, însă nu are de gând să renunțe. Ziua are un job normal, iar noaptea e „vigilante”.

Paptul că un astfel de justițiar există pe internet, este motiv suficient ca măcar o parte dintre cei cu tendințe pedofile să fie descurajați să mai ademească minore în mediul online, gândindu-se de două ori înainte să o facă.

De-a lungul timpului, Alexandru Costandachi a atras atenția și altor oameni cu bune intenții, iar mulți dintre aceștia i-au propus tânărului să îi dea o mână de ajutor. Spre exemplu, există cazuri când este nevoie de o voce feminină, pentru un plus de credibilitate, iar această voce este oferită de una dintre femeile ce au ales să-l ajute pe Alexandru să-și ducă misiunile la bun sfârșit.

În mod evident, avem mare nevoie e oameni ca el, mai ales atunci când poliția neglijează, sub umbrela neputinței, cazuri care ar putea să fie stârpite din floare, înainte să producă victime. Trebuie reținut că fetele ademenite pe internet pot ajunge atât pe mâna pedofililor, însă și în vizorul găștilor interlope ce se ocupă cu traficul de carne vie.

Cel mai recent episod Justițiarul din Berceni: