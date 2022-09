Românilor nu prea le place munca? Patronii sunt foc și pară: avem joburi, dar nu ne bate nimeni la ușă. Oare de ce?

Firmele românești se confruntă cu un deficit acut de forță de muncă. Patronii au nevoie de muncitori, vorbim despre zeci de mii de joburi disponibile la nivel național, dar și despre foarte puțini doritori care bat la ușa companiilor pentru a-și depune C.V-urile.

Piața muncii din România are probleme mari de ani de zile, din cauza numărului mare de oameni ce pleacă să lucreze peste hotare, atrași fiind de salariile net superioare. Astfel, firmele noastre au rămas în mare deficit de angajați și spun că le este tot mai dificil să-și ducă activitatea mai departe sau să se dezvolte, din moment ce nu găsesc oameni care să ocupe locurile de muncă vacante.

Avem, în toată țara, zeci de mii de joburi disponibile numai prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Deși locurile de muncă se adresează atât muncitorilor fără calificare, cât și celor specializați în anumite domenii, cu studii înalte și experiență, companiile de la noi din țară duc lupte grele pentru a reuși să atragă personal. Studii recente arată că salariile au fost majorate (e adevărat, în mare parte sub rata anuală a inflației), dar că au crescut și pachetele extrasalariale. Cu toate acestea, puțini sunt cei ce se arată interesați să ocupe joburile vacante.

ANOFM arată că vorbim, concret, despre un total de 44.415 locuri de muncă ce așteaptă să fie ocupate la nivelul întregii țări. Mai mult, în Spaţiul Economic European (SEE) au fost declarate ca fiind disponibile alte 194 de joburi pentru lucrătorii noștri.

Instituția arată că majoritatea locurilor de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (3.307); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (2.505); lucrător comercial (2.127); manipulant mărfuri (1.799); agent de securitate (1.592); muncitor necalificat în industria confecţiilor (1.370); montator subansamble (1.071); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (1.035); confecţioner-asamblor articole din textile (922); lăcătuş mecanic (680).

Cu studii sau fără, dacă ai „chef” de muncă, e imposibil să nu găsești

De altfel, 2.308 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală; programator; analist financiar; manager proiect etc.), 10.086 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; manipulant mărfuri; montator subansamble; confecţioner garnituri de etanşare din cauciuc; dulgher etc), 10.663 pentru persoanele cu studii profesionale (confecţioner-asamblor articole din textile; lăcătuş mecanic; sudor; fierar betonist; conducător auto transport rutier de mărfuri etc.) şi 21.358 locuri de muncă sunt pentru persoanele fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor; agent de securitate; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; muncitor necalificat în industria confecţiilor; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii etc).