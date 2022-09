E jale mare în mediul privat: patronii români au ajuns la limita răbdării, firmele li se duc în cap

Firmelor românești nu le merge prea bine în această perioadă marcată de efectele profunde ale mai multor crize în plină desfășurare.

Managerii companiilor de la noi din țară au ajuns să-și radieze din ce în ce mai multe firme, nemaiavând altă soluție.

Datele furnizate recent de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) vorbesc de la sine și nu mai au nevoie de niciun fel de completare.

Patronii români au ajuns la fundul sacului?

Raportul ONRC evidențiază situația radierilor de firme în toată România, în intervalul ianuarie 2022 – iulie 2022. Conform datelor oficiale, se pare că asistăm la o creștere cu aproape 9 puncte procentuale a firmelor radiate, față de aceeași perioadă a anului trecut.

ONRC ne spune că, în primele șapte luni ale anului curent, în toată țara s-au radiat 41.007 de firme. În perioada similară din 2021, numărul firmelor radiate era mai mic cu 8,87%, semn că 2022 nu a venit deloc cu evenimente prea plăcute și încurajatoare pentru mediul privat autohton.

Cea mai dificilă misiune pare să aparțină antreprenorilor din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor. Aici avem cele mai numeroase radieri din toată țara, respectiv 11.080 de astfel de cazuri pe primele șapte luni ale anului curent. Comparativ cu 2021, se înregistrează o creștere cu 7,5%.

Ei sunt patronii care o duc cel mai greu în această perioadă

Nu le e ușor nici patronilor din construcţii. Numărul radierilor pe primele șapte luni ale anului curent ajunge și aici la o cifră îngrijorătoare, adică 3.759. Și în acest caz avem o creștere față de 2021, evaluată de experții ONRC la plus 7,68%.

În cele din urmă, se pare că o situație dificilă înfruntă și firmele ce desfășoară activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice. Numărul radierilor în 2022 ajunge la 3.421, în creștere cu 8,05% față de anul trecut. De altfel, avem radieri numeroase și în industria prelucrătoare. Aici e vorba de 3.335 de cazuri în perioada de referință, consemnându-se o evoluție cu 9,81% față de situația din 2021.

În București avem cele mai multe radieri din țară, în primele șapte luni ale anului curent. Practic, 6.536 de astfel de cazuri au fost înregistrate, ceea ce înseamnă o creștere cu 8,07 faţă de ianuarie-iulie 2021. Nu sunt puține nici cazurile de radieri înregistrate în alte județe ale țării, precumCluj – 1.862 (plus 13,81%), Timiş – 1.861 (plus 4,49%) şi Constanţa – 1.825 (plus 13,85%).

Din fericire, situația nu e una uniformă la nivelul întregii țări. Există regiuni cu doar câteva sute de cazuri, dar în creștere față de anul trecut. De exemplu, la Călărași în perioada ianuarie – iulie 2022 avem numai 331 de radieri, cu 3,12% mai multe faţă de perioada similară a anului trecut.

Putem aminti aici și situația din Ialomiţa, cu doar 334 de radieri, dar tot pe o tendință de creștere în raport cu 2021, evaluată de ONRC la plus 16,61%. În cele din urmă, puține radieri sunt și-n Covasna, respectiv 341, aici fiind vorba de plus 3,61% comparativ cu situația din 2021.