Românii trecuți de 45 de ani caută masiv de muncă: scumpirile le-au ajuns la os

Noi date referitoare la piața muncii din România relevă faptul că există un interes foarte crescut în rândul persoanelor de peste 45 de ani de a-și găsi de lucru.

Numai Agenția Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a reușit să intermedieze angajarea a nu mai puțin de 118.400 de români, în primele şapte luni din acest an. Din acest număr, cele mai multe persoane aveau peste 45 de ani, respectiv 52.879 de oameni.

Analizând restul categoriilor de vârstă, aflăm că 23.017 au vârste cuprinse între 35 şi 45 de ani, 20.287 au între 25 şi 35 de ani, 18.817 sunt tineri sub 25 de ani, în timp ce 21.433 sunt din categoria tinerilor NEET (Not in Education, Employment or Training, n.r.).

O performanță notabilă a instituției, ce merită menționată, este aceea că 50.802 de persoane încadrate în muncă fac parte din categoria celor greu şi foarte greu ocupabile!

Românii caută de lucru, indiferent de vârstă. E foame mare de bani în țară

După cum ne arată datele, românii se încadrează în câmpul muncii indiferent de vârstă, fiind destul de crescut interesul pentru joburi și-n rândul tinerilor. Acest lucru denotă faptul că oamenii au nevoie de bani. Traiul scumpit, prețurile piperate la facturi, la mâncare și la orice alt serviciu sau bun de larg consum par să-și spună cuvântul! Nu mai trăim vremuri în care să ne permitem să stăm acasă, fără nicio ocupație, bucurându-ne că ne ajută familia sau alte rude, e momentul să încercăm să câștigăm cât mai bine, fiindcă necesitățile sunt multiple și nu sunt deloc simplu de acoperit.

Revenind la analiza ANOFM, instituția ne mai transmite că numărul femeilor încadrate în câmpul muncii în perioada de referință este de 54.417, iar cel al bărbaţilor de 63.968, ponderea din totalul persoanelor încadrate fiind de 45,97%, respectiv de 54,03%.

De asemenea, un alt aspect relevant derivă din faptul că 62.028 de persoane angajate prin intermediul ANOFM provin din mediul urban, iar 56.357 de persoane sunt din mediul rural.