Românii sunt săraci, dar generoși: n-avem noi banii occidentalilor, dar nici ei n-au sufletul nostru

O analiză recent realizată printre români scoate la iveală faptul că noi continuăm să fim un popor cu suflet bun, darnic și mărinimos.

Chiar dacă mulți dintre conaționalii noștri au probleme financiare mai mici sau mai mari, traiul e scump, viața e grea și posibilitățile de dezvoltare financiară sunt adesea limitate, mai ales în regiunile sărace ale țării, avem un suflet de aur și generozitatea ne caracterizează.

În pofida dificultăților din plan personal, ținem morțis să le sărim și altora în ajutor și, din puținul nostru, să contribuim la zâmbetul cuiva sau la îndeplinirea unei cauze nobile.

Românii, exemplu de bunătate în întreaga Europă

Cifrele scoase la iveală de analiza Revolut sunt cu adevărat impresionante. 26% dintre participanţii la un sondaj au spus că vor dona şi anul acesta de Crăciun.În schimb, 23% dintre respondenţii europeni se declară siguri de această inițiativă.

De altfel, avem cea mai mică rată de răspuns, ca țară, la afirmația „Nu mă interesează să susţin organizaţiile de caritate”. Numai 13% dintre respondenți achiesează la ea.

De asemenea, tot din sondajul aplicației financiare aflăm că unul din cinci europeni spune că nu este interesat să susţină organizaţiile caritabile. 30% dintre răspunsurile de acest tip vin din Germania.

În România, rata răspunsurilor de acest tip e cea mai redusă, respectiv de numai 12,7%, semn că ne caracterizează bunătatea, deși nu suntem nici pe departe cei mai bogați.

Un alt aspect relevant pentru români este că respondenţii sub 45 de ani sunt mai generoşi decât persoanele în vârstă, poate și din cauza faptului că seniorii au adesea venituri insuficiente chiar și pentru ei înșiși.

„Datele interne Revolut confirmă generozitatea românilor: în ultimii doi ani, românii au donat peste 1,45 milioane de euro organizaţiilor caritabile, direct în aplicaţie. Utilizatorii au colectat astfel prin donaţii a treia sumă totală, în topul pieţelor unde Revolut oferă această funcţionalitate. 20 de organizaţii caritabile globale şi locale sunt prezente în funcţia Donaţii din Revolut, pentru clienţii din România, printre care: Crucea Roşie Română, Dăruieşte viaţă, Asociaţia Magic, Fundaţia Regală Margareta a României, Hope and Homes for Children Romania, SOS Satele Copiilor, Hospice Casa Speranţei, Code for Romania”, se arată în comunicatul citat.