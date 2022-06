Românii și-au pierdut încrederea în moneda națională: ce se întâmplă cu leul românesc, vestea proastă vine de la bănci

Banca Națională a României a publicat cel mai recent raport legat de depozitele bancare ale populației și, pentru prima oară în foarte mulți ani, ilustrează o schimbare radicală de comportament al cetățenilor. Mai mult decât atât, transpune în practică o manifestare agresivă de neîncredere în moneda națională, leul românesc.

Românii nu mai sunt dispuși să parieze pe leul românesc, ci pe valută. Nu contează dacă la euro este dobândă zero sau, dacă ai în vedere comisioanele, la final de an, s-ar putea să ieși cu mai puțini bani. Chiar și așa, ești pe plus dacă faci o comparație cu banii românești, care se devalorizează văzând cu ochii. În mai 2022, vorbeam de o inflație de 14,5%, cel mai bun motiv să fugi de lei, detaliul clar că toate băncile românești oferă dobânzi profund real-negative la depozitele în lei.

Avertismentul BNR pentru leu românesc

Depozitele în lei (banii din conturi curente plus depozitele la termen) constituite de populație la băncile din România au scăzut luna trecută cu 0,2% comparativ cu anul precedent, până la pragul de 156,6 miliarde de lei. Mai important decât cifrele este însă faptul că dinamica în scădere reprezintă o premieră în ultimii 15 ani, de când sunt disponibile date comparabile de la Banca Națională a României. Depozitele la termen în lei sunt în scădere încă din iunie 2021 și au ajuns la o rată de declin de 18,2% la 126,5 miliarde de lei.

Pe de altă parte, dacă ne uităm la economiile în valută ale românilor, acestea au explodat și își continuă un trend ascendent. Practic, rata anuală a depunerilor în monedă străină, principal euro, au crescut cu 15,3% până la un echivalent în lei de 126,5 miliarde de lei. Dacă ne uităm doar la depunerile în conturi curente, bani care practic sunt ținuți fără dobândă, saltul este și mai impresionant, 30% până la 82,6 miliarde echivalent în lei. În final, doar pe partea de euro, depunerile au crescut cu 14,5% în ultimul an. Comparativ cu luna aprilie, în mai, depunerile populației în lei și valută, ca sumă netă, s-au aflat în scădere cu 1%, respectiv 0,4%.