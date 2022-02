Românii nu se mai satură de Spider-Man: ce a mai făcut Omul Păianjen

România iubește noua producție „Spider-Man”. Chiar și după șapte săptămâni de la lansare, grandioasa producție se află, în continuare, pe locul întâi, în topul preferințelor românilor.

De altfel, acest fenomen a fost înregistrat în întreaga lume, nu numai în țara noastră. „Spider-Man: No Way Home” a reușit să spargă toate topurile de vizionare, stând confortabil pe locul unu, timp de săptămâni întregi.

Întorcându-ne în România, pelicula a înregistrat, la noi în țară, venituri de aproximativ 300.000 de lei și, în mod evident, această sumă are toate șansele să crească, în perioada următoare.

„Spider-Man” nu este singurul film cu încasări colosale, din România

Nu există niciun dubiu: românilor le place să vadă filme la cinematograf. Astfel, haideți să vedem ce producții se află pe locurile imediat următoare, în contextul încasărilor din sălile de cinema, din toate orașele de la noi din țară.

„Clifford: Marele câine roșu” a reușit performanța de a ajunge pe locul doi, imediat după „Spider-Man: No Way Home”, cu toate că mai are mult până să-l întreacă pe Peter Parker. Acesta a bifat suma de aproximativ 165.000 de lei, ceea ce nu e deloc rău.

Fostul premiant al topului, „Scream”, a picat două locuri, până a ajuns pe trei, biletele cumpărate de români, la acest film, totalizând 151.775 de lei.

Nici filmul românesc „Tabăra” nu stă prea rău, reușind să revendice locul patru. Acest film este realizat de grupul 5Gang.

Următoarele locuri sunt ocupate de animația „Encanto”, thriller-ul de spionaj „355/ The 355” și de filmul de acțiune „The King’s Man: Începutul”.

Din nefericire, nu la fel de bine primit a fost „Matrix: Resurrections”, noul film cu Keanu Reeves stagnând pe locul opt. De altfel, eșecul colosal al ultimului „Matrix” s-a răspândit în întreaga lume. Pe cât de așteptat a fost de fanii francizei, pe atât de mare a fost dezamăgirea. Cei mai mulți au acuzat că pelicula este plictisitoare și că îi lipsește „acel ceva”.