Românii, implorați de patroni să pună mâna pe muncă: fără 5.000 de lei nici nu cobor din pat

Firmele românești sunt măcinate de criza de personal care s-a amplificat în ultima perioadă.

Angajatorii pun la dispoziție zeci de mii de locuri de muncă, ce ajung să facă doar obiectul unor statistici periodice, fiindcă majoritatea nu se ocupă niciodată, spre disperarea patronilor noștri.

Fără angajați suficienți, o firmă nu își poate dezvolta activitatea la standarde firești de calitate și eficiență, dar mai ales nu poate să evolueze.

Doar că angajații români par mai degrabă să fie tentați de munca în afară sau chiar să stea acasă cu indemnizația de șomaj, decât să meargă la niște joburi pe care le consideră foarte prost plătite.

„Nu cobor din pat pentru mai puțin de 5.000 de lei, nici nu discut!”

Știm cu toții acea replică, foarte populară în zilele noastre, conform căreia „fără 5.000 de lei nici nu cobor din pat”. Ei bine, fiecare persoană are dreptul de a alege nivelul salarial pe care muncește și, eventual, să rămână fără loc de muncă, dacă asta vrea și se descurcă așa, problema este că firmele trag un semnal de alarmă și, dacă ele au mari probleme, atunci întreaga economie are de suferit, fiindcă mediul privat e principalul nostru motor economic.

În total, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) transmite că firmele au vacante 54.433 locuri de muncă în toată țara.

Potrivit raportului, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: lucrător comercial (3.131); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (3.075); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2.367); manipulant mărfuri (1.954); agent de securitate (1.776); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (1.632); curier (1.627); muncitor necalificat în industria confecțiilor (1.455); vânzător (1.077); confecţioner-asamblor articole din textile (1.105).

Din cele 54.433 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.996 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală; programator; referent de specialitate financiar-contabilitate; contabil etc.), 10.688 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; manipulant mărfuri; agent de vânzări; operator introducere, validare și prelucrare date; vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă etc), 13.445 pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuș mecanic; fierar betonist; tâmplar universal; confecţionerasamblor articole din textile; sudor etc.).

În cele din urmă, trebuie precizat că vorbim și despre 27.304 locuri de muncă ce sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; agent de securitate; muncitor necalificat în industria confecțiilor; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii etc).