Conflictul militar pe care Rusia l-a declanșat în țara vecină a schimbat radical ierarhia exportatorilor la nivelul Uniunii Europene. Țara noastră a ajuns să dețină supremația și să fie principalul furnizor pentru numeroase produse, de când lanțurile de aprovizionare ale Rusiei și Ucrainei au început să nu mai funcționeze, pe fondul conflictului.

Cele două state implicate în conflict erau răspunzătoare de cantități impresionante de materii prime, produse, alimente și cereale, însă din cauza conflictului, piețele internaționale de mărfuri sunt puternic afectate și se află sub o presiune uriașă.

Astfel s-a creat contextul favorabil României, de a deveni principal exportator de anumite produse, iar acum numeroase state ale lumii sunt dependente de noi.

Se pare că, în primele două săptămâni de război, România a fost cel mai mare exportator de soia, ulei de floarea-soarelui și porumb din din Uniunea Europeană.

Într-un raport recent, membrii Comisiei Europene indică ce volume impresionante de mărfuri am reușit să trimitem peste graniță, statelor care se alimentau de la Rusia și Ucraina și care au nevoie de aceste produse:

– peste 6.600 de tone de făină de floarea-soarelui

– 300 de tone de floarea-soarelui

– aproximativ 5.000 de tone de soia boabe

– aproximativ 6.500 de tone de ulei de floarea-soarelui.

Important de menționat este că aceste date sunt valabile pentru intervalul în perioada 27 februarie – 6 martie.

De asemenea, trebuie punctat faptul că țara noastră a vândut și peste 165.600 de tone de porumb, adică cea mai mare cantitate din rândul statelor membre ale Uniunii Europene.

Totodată, este vorba și despre 31.500 de tone de grâu date la export, însă aici vorbim despre o cantitate mult mai mică, față de alte cereale. Totuși, trebuie spus faptul că livrările de până acum au totalizat 4,9 milioane de tone.

Referitor la situația alimentară a României, guvernanții reiterează apelul la calm către populație și ne spun că nu există riscul izbucnirii unei crize alimentare la noi în țară, deoarece producem mai mult decât consumăm.

Totuși, oficialul amintește faptul că ultimii doi ani n-au fost foarte favorabili.

„Agricultura României a fost supus în ultimii doi ani unori factori de risc externi care s-au manifestat destul de pregnant. Dacă 2020 am avut un an agricol cu secetă manifestată pe o bună suprafaţa a ţării, 2021 a fost un an în care producţiile agricole au fost foarte bune, dar, din păcate, efectele crizei pandemice şi efectele crizei deja apărute în energie şi gaze naturale cu preţuri crescute care au determinat majorării ale inputurilor, ale fertilizanţilor utilizaţi în agricultură au pus în continuare şi pun o presiune sporită pe agricultură. Iată că a apărut şi aceasta agresiune militară a Rusiei în Ucraina şi practic a dat peste cap toţi factorii de stabilitate la nivel geopolitic, este impactul acestei agresiuni care este unul global şi cred că trebuie să facem separarea între ceea ce înseamnă România în harta producătorilor de cereale şi producătorilor de alimente şi ce înseamnă celelalte state”, a transmis ministrul Agriculturii.