Merită să fii muncitor în România? Care e realitatea de pe fluturașul de salariu, de fapt

Nu de puține ori auzim în jurul nostru conaționali care se plâng de nivelul scăzut de salarizare din țara noastră, regăsit în majoritatea domeniilor de activitate. Să fie așa? Analizăm împreună câteva oferte de locuri de muncă disponibile la această oră pe piață, pentru a avea o imagine de ansamblu asupra salariilor oferite de angajatorii noștri.

Unul dintre joburile la care ne oprim este cel de Customer Care Representative, pus la bătaie de o companie multinațională prezentă pe piața autohtonă. Conform anunțului, salariul este cuprins între 4.500 de lei şi 5.800 de lei.

Cerințe și experiență:

– Minimum 5 ani experiență în domeniul Customer Care – Relații cu clienții

– O bună cunoaștere a gramaticii limbii române

– Limba engleză scris și vorbit mediu/avansat

– Abilități de comunicare în scris (email) și verbal

– Răbdare și înțelegere în relația cu alte persoane

– Capacitate de memorare și structurare a informației

– Cunoștințe foarte bune de operare a calculatorului, în special Word, Excel, Outlook

– Bun cunoscător al rețelelor de socializare

– Cunoștințe de bază pentru îngrijirea pielii și pasiune pentru cosmetice

– Cunoștințe basic de marketing/vânzare produs

– Dinamism, proactivitate, abilități de organizare și prioritizare, gândire creativă.

Ce joburi disponibile mai sunt în România și ce salarii se oferă

Un al doilea loc de muncă disponibil care ne atrage atenția este cel de Recrutor în domeniul IT. Pentru acest post, angajatorul oferă salarii nete cuprinse între circa 4.900 de lei şi 7.300 de lei pe lună.

Se angajează și ingineri horticultori. O astfel de ofertă de muncă oferă candidaților salarii de minimum 4.000 de lei net pe lună, ceea ce înseamnă un venit peste cel mediu la nivel național. Desigur, candidatul ideal trebuie să satisfacă o serie de criterii de departajare, printre care se numără și să aibă cunoștințe din domeniu, dar și orientare către găsirea de soluții și atingerea obiectivelor.