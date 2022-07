România, țara locurilor de muncă neocupate: așa înțelegi cât de puțin vor să muncească românii, câți mai sunt în țară

În fiecare lună, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă publică un studiu referitor la locurile de muncă disponibile în țara noastră, în mod oficial. În funcție de domeniile în care există acestea, îți poți forma o opinie și de direcția spre care merge țara.

Nu mai puțin de 43.000 de locuri de muncă sunt vacante la ora actuală în România, conform datelor ANOFM. Deși vizează sectoare de activitate cât se poate de diferite, cele mai multe sunt pentru muncitori necalificați și lucrători comerciali, după cum atrag atenția oficialii instituției.

Unde se caută muncitori, în România

Angajatorii din țara noastră au declarat pentru ANOFM un total de 31.138 de locuri de muncă, dintre care 3324 sunt oferite pentru muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor. Acestora li se adaugă 2253 pentru lucrător comercial, respectiv 2244 de locuri pentru muncitor necalificat în demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet. Se caută 1097 agenți de securitate și 1105 persoane pentru montare subasamble.

Tot pe zona de necalificați, se caută muncitor în industria confecţiilor – 1.063 de locuri de muncă, confecţioner-asamblor articole din textile – 829, muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii – 801, lăcătuş mecanic – 760, conducător auto transport rutier de mărfuri – 721 şi sudor – 613.

Dacă ai studii superioare, ANOFM are în evidență nu mai puțin de 2722 de locuri de muncă pentru meserii precum inginer în diferite domenii, dar și programatori, consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală, referent, analist financiar. Intermediar, pe zona de persoane care au absolvit un liceu, există 8227 de locuri de muncă în posturi precum lucrător comercial, manipulant mărfuri, agent de vânzări, conducător auto transport rutier de mărfuri, operator introducere, validare şi prelucrare date etc. Nu în ultimul rând, se caută 11.075 persoane cu studii profesionale, pe posturi precum lăcătuş mecanic; sudor; confecţioner-asamblor articole din textile; electrician de întreţinere şi reparaţii; lucrător comercial etc.

În Spaţiul Economic European, prin intermediul reţelei Eures România, sunt disponibile 517 locuri de muncă vacante, astfel: în Belgia – 251 locuri de muncă pentru: ospătar; muncitor necalificat în agricultură; în Olanda – 117 locuri de muncă pentru: culegător pere; culegător mere şi pere; culegător cireşe; culegător căpșuni; culegător fructe; muncitor în pepinieră de flori în seră; culegător zmeură; legumicultor. În Norvegia românii pot alege din cele 53 locuri de muncă pentru: muncitor în producţie; sticlar/ şlefuitor sticlă; sticlar/ artizan sticlă; manager instalaţii sanitare.

În Polonia – 27 locuri de muncă pentru: muncitor depozit – operator stivuitor; asistent producţie; operator maşină CNC; lăcuitor/vopsitor; strungar/frezor; sudor MIG/MAG sau gaz; lăcătuş; operator CNC; în Germania – 30 locuri de muncă pentru: şofer camion; curier colete şi scrisori; încărcător/ sortator corespondenţă; educator/ educatoare. Locuri de muncă mai sunt disponibile în Irlanda – 20 locuri pentru: îngrijitor persoane; în Finlanda – 14 locuri de muncă pentru: muncitor în construcţii, dulgher; sudor; în Malta – 5 locuri de muncă pentru: coordonator proiecte cercetare şi dezvoltare inovare; tehnician acvacultura; farmacist; tehnician proiectant.