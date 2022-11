România, mai tare decât Germania pe piața auto: documentul care arată că suntem forța Europei

România este o putere europeană incontestabilă pe piața auto, dacă ținem cont de cele mai recente date furnizate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

Se pare că, doar în primele zece luni ale anului curent, în România au fost produse nu mai puțin de 425.423 de mașini. Doar dacă ne referim la luna octombrie, cifrele sunt cu adevărat impresionante. Potrivit documentuluiu furnizat de ACAROM, au fost produse în România un număr de 43.452 autoturisme.

Dintre acestea 28.941 unități au fost produse în uzina Dacia de la Mioveni și 14.511 unități au fost produse de uzina Ford de la Craiova.

Pe primele zece luni din 2022, producția de autoturisme în România a atins volumul de 425.423 unități (258.569 DACIA + 166.404 FORD):

– în creștere cu +27.7% față de perioada similară din 2021 (333.179 unități)

– în creștere cu +19.35% față de perioada similară din 2020 (356.421 unități)

– în creștere cu +4.3% față de perioada similară din 2019 (407.931 unități).

Suntem mai tari ca nemții, am luat fața Europei cu mașinile produse în România

Vestea interesantă este că nu stăm bine doar în privința producției. Înmatriculările, de asemenea, sunt la cote înalte. Conform Asociației Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), în primele zece luni ale anului curent, au crescut destul de semnificativ înmatriculările de mașini noi din România.

Astfel, în primele zece luni ale anului curent, vorbim despre un plus de 8,3% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Numai în luna octombrie a anului curent, arată analiza de specialitate, înmatriculările de autovehicule s-au majorat cu 9,4%, de la an la an, dar au scăzut cu 11,7% faţă de octombrie 2020 şi cu 0,4% în comparaţie cu octombrie 2019.

Mașinile Dacia rămân în continuare alegerea pe care o fac cei mai mulți dintre conaționalii noștri. În primele zece luni din 2022, în toată țara s-au înmatriculat nu mai puțin 31.237 mașini ale mărcii Dacia. Clasamentul este completat de Ford (10.319), Toyota (9.089), Renault (8.731), Hyundai (8.202), Volkswagen (7.567), Skoda (7.168), Mercedes-Benz (6.018), Peugeot (3.515) şi BMW (2.467).