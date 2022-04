România ”importă inflație”: cum se traduce fenomenul ciudat care duce la scumpiri fabuloase

România se confruntă cu o criză economică de proporții semnificative, iar aceasta nu face decât să se amplifice în contextul dependenței țării noastre de importuri, pe foarte multe fronturi. Având în vedere că problema inflației pare să fie una globală, ne aflăm în situația de a importa inflație.

De foarte mulți ani, România este o țară dependentă de importuri în multe sectoare, iar în timp ce autoritățile fac eforturi pentru a ține în frâu scumpirile, acelea sunt doar structurale. Practic, se cochetează cu un efort de creștere a producției interne, de a face investiții în procesare, de a reduce dependența de importuri, după cum insistă ministrul Finanțelor, Adrian Câciu.

Inflația din România, dependentă de inflația din afară

„Referitor la ceea ce aţi spus legat de puseul inflaţionist. Toţi îl cunoaştem, toţi îl vedem, are foarte multă componentă exogenă. În afară de puseul inflaţionist de anul trecut, când am spus că a crescut inflaţia de trei ori şi a avut poate şi componente endogene cu privire la preţurile interne, la energie, acum importăm inflaţie. Suntem o ţară care este dependentă de importuri în multe sectoare şi măsurile pe care le ai pentru a combate importul de inflaţie sunt doar măsuri structurale, respectiv să ai şi să creşti producţia internă, să investeşti în procesare şi să reduci dependenţa de importuri. Estimările specialiştilor din Banca Naţională ne arată că spre final de an inflaţia începe să decelereze”, a explicat Câciu în Parlament, la „Ora Guvernului”, scrie Agerpres.