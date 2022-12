România, departe de a mai fi grânarul Europei: cum ne-a ”sabotat” Ucraina, lovitura neașteptată pentru fermierii români

Până nu demult, România era grânarul Europei, reușind să fie lider la exporturi pe bătrânul continent. Din păcate, Ucraina vine cu o ofertă imbatabilă în această perioadă, iar țara noastră s-a transformat în victimă, peste noapte.

Fermierii români nu mai au nicio șansă să fie competitivi în 2022, când producătorii și comercianții ucrainieni vând grâul la preț ”de dumping”, cu un discount care nu are nicio legătură cu realitatea. Pentru FOB pentru o tonă de grâu practicat de Ucraina este de 275 de dolari, cu mult sub prețurile din Europa și, implicit, din România. În teorie, țara noastră mai are un mic avantaj pe partea costurilor de transport, acela nu poate face minuni. Nu ajută nici faptul că unii fermieri au stat pe stocuri în speranța că prețurile vor crește și nu au făcut decât să scadă. Ca penibilul situației să fie complet, românii au cumpărat nu mai puțin de 600.000 de tone de grâu din Ucraina.

România versus Ucraina, la grâu

În 2022, exportul total de cereale al Uniunii Europene a crescut cu aproximativ 6%, până la 15,3 milioane de tone, doar în primele 24 de săptămâni. Din păcate, în aceeași perioadă, exporturile României au ajuns în picaj, conform statisticilor oficiale publicate de Comisia Europeană. Ca exemplu, până la 11 decembrie, țara noastră a exportat în afara UE doar 1,8 milioane de tone de grâu comun, cu 52,6% sub nivelul raportat în perioada iunie – noiembrie 2021. Nu ne ajută țara nici faptul că nu facem comerț intracomunitar cu grâu.

„Comerțul intracomunitar se rezumă doar la grâu cu un procent foarte mare de proteină care ajunge în Italia, pentru procesare. Iar exporturile s-au diminuat. Așa se face că anul acesta au rămas stocuri foarte mari de grâu nevândut. Micii fermieri au practicat retenția crezând că vor profita de prețuri și mai mari, ceea ce nu s-a mai întâmplat. În plus, în piață au rămas în jur de 600.000 de tone de grâu ucrainean care, teoretic, trebuia doar să tranziteze țara. Acest grâu a fost cumpărat fie de către procesatorii români, fie de către intermediari care l-au amestecat și vândut ca fiind românesc, pentru un profit mai bun”, a explicat pentru Economica Cezar Gheorghe, consultant pentru Clubul Fermierilor Români, expert analist pentru comerțul cu cereale pentru economica.net.

Există și o jumătate plină a paharului. Țara noastră rămâne al doilea cel mai mare exportator european de grâu, dar la o foarte mare distanță de Franța, liderul momentului. Aceasta din urmă a exportat 6,4 milioane de tone de grâu, în creștere cu 72,4% față de perioada similară din 2021. În privința prețurilor, pentru România, vorbim de o medie de 289 de euro tona preț DEPSILO (la plecarea din siloz) în Banat ( în data de 15 decembrie) și de 337 euro tona preț FOB (free on board, prețul la granița țării exportatoare) în Constanța (în 1 decembrie).