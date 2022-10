România e din nou grânarul Europei: le dăm tuturor de mâncare, dar noi ne zbatem în sărăcie și lipsuri

România a reușit să se evidențieze, din nou, pe plan european ca o veritabilă sursă de cereale și nu numai. Cu toate acestea, viața în țară este dificilă din perspectivă financiară.

Avem o țară bogată, exportăm masiv cereale și îi hrănim pe toți, dar românii noștri o duc foarte greu.

Țara noastră este, și-n 2022, grânarul Europei, în contextul unui război dramatic ce se desfășoară de mai bine de opt luni la granițele noastre, dar și în condițiile unui an extrem de secetos și neprielnic agriculturii.

De asemenea, avem o serie de crize ce ne lovesc puternic economia, dar cu toate acestea reușim să facem performanță în agricultură, la nivel național.

România e o forță, le dăm lecții tuturor

Cele mai recente date oficiale indică faptul că exporturile realizate de țara noastră, în primele şapte luni, au atins cifre impresionante.

Am reușit să trimitem în străinătate cereale şi preparate pe bază de cereale în sumă de aproape 3,126 miliarde euro. Creșterea, comparativ cu perioada similară a anului trecut, este cu adevărat impresionantă. Vorbim, per total, despre un plus cu 74,8%.

Cifrele ne sunt furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), iar din acestea mai aflăm faptul că cele mai mari exporturi au fost înregistrate în martie şi s-au cifrat la 620,4 milioane lei.

Totuși, trebuie să precizăm că suntem și importatori. Din documentul INS reiese că, în perioada ianuarie-iulie 2022, țara noastră a importat cereale şi preparate pe bază de cereale de 940 milioane euro. Față de aceeași perioadă din 2021, avem o creștere destul de semnificativă, evaluată de INS la +15,5%.

Din această perspectivă, România are un excedent comercial. Cu alte cuvinte, reușim performanța de a avea mai multe exporturi decât importuri, ceea ce nu poate decât să ne bucure.

Conform cifrelor exacte, excedentul comercial al țării noastre este calculat la aproape 2,186 miliarde euro, pe primele șapte luni ale anului curent.