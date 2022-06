România, amenințată după ce avionul lui Lavrov nu a putut să zboare în Serbia

Șeful „Roscosmos”, Dmitri Rogozin, a făcut o postare pe Twitter, după ce avionul ministrului rus de externe Serghei Lavrov nu a primit permisiunea de a survola Bulgaria și alte câteva țări.

Rogozin a scris pe rețeaua de socializare:

„Acesta este lucrul bun despre Sarmat: nu va cere permisiunea de a zbura deasupra bulgarilor lași, a românilor răzbunători și a muntenegrenilor care au trădat istoria noastră comună. La fel și de la suedezi”.

Sarmat, cunoscută și sub numele de Satan II, este o rachetă balistică intercontinentală super grea rusească cu combustibil lichid.

Până în toamnă, Moscova va pune în serviciu de luptă zeci de astfel de rachete cu o înălțime de 14 etaje de clădire și o greutate de 208 tone, a declarat șeful „Roscosmos”.

Doar o singură Sarmata poate transforma orice inamic într-o groapă explozivă radioactivă, a avertizat el Occidentul.

Dmitri #Rogozin commented on the incident by complaining about „cowardly Bulgarians, vindictive Romanians and Montenegrins, who betrayed our common history”. pic.twitter.com/WOqiQZENUg

