Roe vs. Wade și disputa pe seama avorturilor din SUA: ce a decis instanța, ce măsuri iau companiile media

Google le va permite angajaților să se deplaseze între state, ca răspuns la decizia Curții Supreme de a anula Roe vs. Wade.

Într-un e-mail obținut de The Verge, directorul personal al companiei, Fiona Cicconi, a spus că lucrătorii ar putea „să solicite relocarea fără justificare” și că cei care gestionează cererile vor fi „conștienți de situație”. De asemenea, Cicconi le-a reamintit lucrătorilor că planul de beneficii pentru angajații Google acoperă proceduri medicale care nu sunt disponibile în statul în care locuiesc și lucrează.

„Aceasta este o schimbare profundă pentru țară, care ne afectează profund pe mulți dintre noi, în special pe femei”, spune Cicconi în e-mail. „Fiecare va răspunde în felul său, fie că dorește spațiu și timp pentru procesare, vorbește, se oferă voluntariat în afara muncii, nu dorește să discute deloc sau cu totul altceva”.

Decizia Curții Supreme de a anula Roe vs. Wade ca parte a hotărârii sale în Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization a eliminat dreptul constituțional la avort. Potrivit unei analize publicate de The New York Times în mai, până la 28 de state ar putea fie interzice, fie restricționa sever accesul la avorturi în zilele și săptămânile următoare. Unele state precum Texas aveau așa-numitele legi declanșatoare, care au intrat în vigoare imediat după decizie.

Efectele unei astfel de schimbări monumentale în politica americană s-au simțit în întreaga tehnologie. La doar câteva ore după ce Curtea Supremă și-a anunțat decizia, Flo, una dintre cele mai utilizate aplicații de urmărire a menstruației, a declarat că va introduce un nou „mod anonim” ca răspuns la preocupările legate de confidențialitate în urma deciziei. De asemenea, unele companii precum Meta le-au spus angajaților să nu discute deschis hotărârea.

Roe vs. Wade – ce măsuri iau companiile

Disney, Netflix, Paramount, Comcast, Warner Bros. Discovery, Sony, Meta și mai multe companii importante de media și de divertisment vor acoperi costurile de călătorie ale angajaților pentru avorturi după ce Roe v. Wade a fost anulat de Curtea Supremă.

În urma deciziei, Disney a contactat angajații pentru a sublinia că recunosc „impactul” deciziei Curții Supreme și „rămân angajați să ofere acces cuprinzător la îngrijire de calitate și la prețuri accesibile” tuturor angajaților Disney și familiilor lor, care include planificarea familială și îngrijirea reproductivă, „indiferent unde locuiesc”, a declarat o sursă internă pentru Variety.

Pentru angajații Disney care nu pot accesa un serviciu medical, inclusiv avorturi, într-o singură locație, au un beneficiu de călătorie care permite „acoperire accesibilă pentru primirea unor niveluri similare de îngrijire într-o altă locație”. Walt Disney World, unul dintre cele mai importante parcuri tematice ale companiei, se află în Orlando. Guvernatorul Florida Ron DeSantis a luat deja măsuri pentru a implementa restricții de avort care limitează accesul la procedură.

Netflix a declarat că le oferă angajaților și persoanelor aflate în întreținerea acestora o rambursare de până la 10.000 USD în deplasare pentru tratamentul cancerului, transplanturi, îngrijiri de afirmare a sexului sau avort prin planul său, în timp ce Warner Bros. și Discovery auu spus că și-a extins beneficiile de asistență medicală pentru a acoperi angajații care trebuie să meargă la alte servicii medicale – să aibă acces la avort și la îngrijirea reproductivă.