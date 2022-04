REVIEW Xiaomi 12, noul vârf de lance al gigantului chinez. Un telefon cu un design exterior plăcut și cu o cameră foto bună, pe timp de noapte

Xiaomi a lansat, la sfârșitul lui 2021, la nivel global, seria formată din telefoanele Xiaomi 12, 12 Pro și 12x. Aseară, noile terminale mobile au fost prezentate și la Viena, în cadrul unui eveniment special, împreună cu alte câteva produse din categoria wearable.

Redacția PlayTech.ro a fost, de asemenea, prezentă, pentru „a lua pulsul”.

Și cum, de curând, am primit de la Xiaomi unul dintre cele trei telefoane ce s-au lansat, aseară, și la nivel regional, la Palatul Hofburg din Viena, am decis să fac un review pentru Xiaomi 12, astfel încât tu să știi, pe viitor, dacă merită să cumperi acest telefon.

Din start am să răspund că da, Xiaomi 12 își merită banii, mai ales dacă te înscrii într-o anumită categorie de utilizatori, după cum voi explica mai jos. Cu alte cuvinte, ca să-ți placă noul device lansat de gigantul chinez, ar trebui să ai, în general, anumite așteptări de la un telefon și să fii extrem de pretențios.

Încă de când am deschis pachetul, primul lucru pe care l-am observat la Xiaomi 12 este finisajul său extrem de feminin. Iar dacă adaug la calcul faptul că telefonul primit de mine are o culoare din colecția „primăvară-vară” (roz cu tente sau „ape” de lila – spun eu; purple – spun ei) devine lesne de înțeles că vorbim despre un telefon destinat, în mare parte, femeilor, dar și acelor bărbați suficient de siguri pe sine pentru a nu se simți emasculați din cauza culorii unui telefon.

Iar dacă rozul-mov nu e pentru tine, poți oricând alege dintre celelalte trei culori disponibile: gri, albastru sau verde.

Și pentru că tot am ajuns la culori și design, tot din prima am observat construcția care, la o primă vedere, pare destul de firavă, însă după câteva zile de folosire am constatat că prima impresie nu a fost întocmai cea corectă.

Firește, pentru a putea înțelege mai bine dacă Xiaomi 12 merită să fie cumpărat, au ba, l-am transformat, timp de câteva zile, în telefonul meu pentru a ne cunoaște mai bine, ca după aceea să trag o concluzie pertinentă în ceea ce-l privește.

REVIEW Xiaomi 12: cum se mișcă, câtă încredere poți avea în el

În primul rând, am constatat că bateria are tendința de se adapta, pe zi ce trece. Spre exemplu, dacă în prima zi am rămas fără „juice” destul de rapid, în următoarele am observat o oarecare ameliorare. Țin să menționez că, pentru a scurge bateria de resurse, am navigat internetul în limitele decenței, am abuzat de camera foto (subiect despre care am să vorbesc mai târziu), dar am purtat și o conversație video pe Facebook Messenger care a durat în jur de 45 de minute. La sfârșitul zilei, Xiaomi 12 m-a „rugat politicos” să-l introduc la încărcat, ceea ce am și făcut. Ulterior, după o încărcare destul de rapidă, am putut, a doua zi, să-mi continui aventura cu noul telefon.

Și pentru că tot am ajuns la capitolul baterie/încărcare, trebuie amintit că Xiaomi 12 este echipat cu numai 4.500 de mAh la purtător, ceea ce consider a fi un minus, având în vedere că standardul pieței stă în bateriile generoase, chiar și la modele mult mai ieftine. Însă, ținând cont de dimensiunile reduse ale lui Xiaomi 12 (152.7 x 69.9 x 8.2 mm), în mod evident vorbim despre un compromis, cei de la Xiaomi preferând să reducă un pic din baterie și să pluseze la capitolul aspect compact și plăcut, cu o greutate rezonabilă (179-180 de grame), care să nu-ți ucidă mâinile.

Acestea fiind spuse, nu pot decât să mă bucur că Xiaomi a ales să renunțe la modelele butucănoase de altădată. Partea mai puțin bună este că greutatea care a dispărut de la telefon pare să fi fost adăugată la încărcător (atașat de un cablu cu USB Type-C 2.0, USB On-The-Go), cel primit de mine în cutie, alături de Xiaomi 12, fiind unul dintre cele mai mari pe care le-am văzut, în ultima perioadă. Însă există și o explicație în acest caz: încărcarea rapidă.

Apreciez, totuși, că gigantul a pus un încărcător în pachet, de vreme ce tendințele actuale sunt cu totul altele.

Și pentru că tot vorbeam despre câtă încredere poți avea în Xiaomi 12, mai ales în situații de criză, hai să vedem cât de repede se mișcă.

Să luăm o situație ipotetică: ești pe stradă, ai văzut ceva extraordinar și trebuie neaparat să faci o fotografie până când nu dispare subiectul. Află că Xiaomi 12 s-ar putea să fie exact ce îți trebuie. Recunoașterea facială funcționează stas: aproape că nici nu-ți dai seama când se deblochează, iar senzorul de amprentă se mișcă, la rândul lui, admirabil de bine. Odată intrat în meniu, camera se deschide instant și execută funcțiile la fel de rapid, chiar și atunci când folosești modul „night” care, de regulă, are nevoie de câteva secunde ca să proceseze fotografia.

De asemenea, utilizarea lui Xiaomi 12 este una plăcută, telefonul mișcându-se extrem de repede în orice condiție, fără aberații la jocuri sau atunci când urmărești un clip pe YouTube, sau chiar un film pe Netflix.

Meniul este unul aerisit și intuitiv, ceea ce ajută mult în situațiile în care nu ai timp de alte complicații.

Și-acum să trecem la partea mea preferată a review-ului, adică motivul pentru care m-am bucurat când am primit acest telefon în teste: competența foto.

REVIEW Xiaomi 12: prieten de nădejde al fotografilor pretențioși

Primul lucru pe care am vrut, de fapt, să-l testez la Xiaomi 12, a fost camera foto – citisem în prealabil că se laudă cu un senzor wide de 50 MP, f/1.9, 26 mm, unul ultrawide de 13 MP, f/2.4, 12 mm, dar și cu un al treilea, de data aceasta nișat pe macro, de 5 MP, cu o diafragmă de 2.4 și cu o focală de 50 mm (adică standardul foto pentru portret, uneori și macro). Bașca, mi-am dorit foarte mult să tastez „talentul fotografic” al acestui telefon, în ceea ce privește fotografia noctură.

Iată ce am constatat:

Dacă, pe timp de zi, recunosc că nu am fost extrem de mirată să văd că-mi ies fotografii decente, de vreme ce, în 2022, mai toate telefoanele reușesc asta, pe timp de noapte Xiaomi 12 face o treabă excelentă, ceea ce nu e chiar atât de comun.

Altfel spus, mă declar pe deplin mulțumită. În condiții de iluminare slabă, telefonul nu numai că s-a mișcat admirabil, însă a luminat, de la sine putere, fotografia, astfel încât să observ detalii pe care, cu ochiul liber, cu siguranță nu le-aș fi văzut.

Mai mult, am încercat să fotografiez firme luminoase, să observ dacă, măcar de data aceasta, AI-ul unui telefon reușește să capteze logo-ul și nu doar o casetă luminoasă cu scris indescrifrabil și cam atât, ca în majoritatea cazurilor. Rezultatul a fost, din nou, unul care pune Xiaomi 12 pe harta telefoanelor bune.

Fotografiile de mai jos sunt descărcate direct din telefon, fără nicio editare suplimentară:

Am încercat același lucru și cu camera de selfie de 32 MP, f/2.5.

Ulterior, am vrut să observ care sunt competențele lui Xiaomi 12, atunci când vine vorba despre fotografie (aproape) macro, după cum urmează:

REVIEW Xiaomi 12: ce găsești în pachet

M-am bucurat să constat că, în pachet, pe lângă încărcătorul „Godzilla”, am găsit, de asemenea, și o husă transparentă, astfel încât să nu-mi fac griji că voi zgâria telefonul, cât timp îl folosesc. Firește, poți schimba oricând acea husă, în cazul în care vrei să-l personalizezi, însă dacă îți place culoarea lui, recomand s-o păstrezi: măcar până se îngălbenește. În plus, pe display-ul telefonului se află deja lipită o folie de protecție, din plastic care, cel mai probabil, va trebui schimbată rapid, însă faptul că ea există reprezintă un plus.

Aici aș avea de adăugat că, indiferent dacă preferi husa transparentă sau o alta, bine ar fi să nu-l ții „dezbrăcat”, iar asta din două motive mari și late. În primul rând, pentru a nu-l zgâria, iar în al doilea rând pentru a proteja camerele foto în relief, de pe spatele acestuia. Aplicând husa, echilibrezi un pic distanța dintre carcasă și reliefarea camerelor foto.

Tot în pachet vei găsi meniurile de utilizare (și alte hârtii inutile, ca de obicei), însă și cheița pentru slot-ul cartelei sim.

Concluzie: merită acest telefon cumpărat?

Așa cum spuneam și la începutul acestui articol, acest telefon nu este, cu siguranță, pentru toată lumea. Însă dacă îți dorești un terminal mobil micuț, finuț și foarte bine făcut, ce beneficiază de camere foto care te ajută în aproape orice situație, poate că n-ar fi rău să-l ai în vedere, în cazul în care cauți să-ți schimbi telefonul. Iar dacă vrei și mai multă putere, poți să faci un pas în față și să optezi pentru fratele său mai mare, Xiaomi 12 Pro.

Ce altceva ar trebui să mai știi despre acest telefon

Dacă tot am testat camerele foto, e rândul detaliilor pur tehnice, sau așa cum le-ar putea numi unii, detaliile plictisitoare:

display: AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, de 6.28 inch, cu 1080 x 2400 pixels, un ratio de 20:9 – protejat de Gorilla Glass Victus;

cipset: Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm), CPU Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510);

filmează la: 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS;

vine în variantele: 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM;

sistem de operare: Android 12, MIUI 13;

baterie: Li-Po 4500 mAh, cu trei moduri de încărcare (fast charging 67W, 100% în 39 de minute; fast wireless charging 50W, 100% în 53 de minute; reverse wireless charging 10W).

Cât costă și de unde cumperi

Xiaomi 12 Pro (12+256 GB) 5.199,00 lei + Xiaomi Watch S1 gratuit; Ofertă disponibilă la partenerii autorizați din România: MI-HOME.RO, MI STORE, Orange, Vodafone, Telekom, Digi, Altex, Emag, Flanco, Cel.ro, PC Garage, evoMag; Xiaomi 12 (8+256 GB) 4.199,00 lei + Xiaomi Watch S1 Active gratuit; Ofertă disponibilă la partenerii autorizați din România: MI-HOME.RO, MI STORE, Orange, Vodafone, Telekom, Digi, Altex, Emag, Flanco, Cel.ro, PC Garage, evoMag; Xiaomi 12X (8+128 GB) 3.199,00 + Xiaomi Buds 3 gratuit; Ofertă disponibilă la partenerii autorizați din România: MI-HOME.RO, MI STORE, Altex, Emag, Flanco, Cel.ro, PC Garage, evoMag.

La categoria wearable, situația va sta în felul următor: