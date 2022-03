REVIEW Windfall: poate cel mai bun film lansat de Netflix, în ultima perioadă

Exact cum menționam în titlu, „Windfall” este, poate, cel mai bun film pe care Netflix l-a lansat, în ultima perioadă, în ciuda scorului său relativ mic, de pe Imdb.

Recunosc, am fost destul de mirată să observ că utilizatorii Imdb au ales să noteze „Windfall” cu un scor de 5 și ceva. În opinia mea (cititorii sunt liberi să nu mi-o împărtășească), acest film este unul dintre cele mai bune, lansate pe Netflix, în ultimul an, detronând lejer producții ca „The Adam Project”, „Red Notice” sau chiar „Don’t Look Up”.

În mod evident, totul ține de preferințele cinematografice ale celor care vizionează „Windfall”, un film slow-burn cu un adânc substrat psihologic, dar care îți este dezvăluit numai dacă ești foarte-foarte atent la fiecare scenă, în parte.

Jesse Plemons dovedește, din nou, cât de bun e, în „Windfall”

Firește, actorul Jesse Plemons nu mai are nevoie de nicio prezentare, întrucât a reușit să facă „istorie” în nomizalizatul la premiile Oscar, „The Power of the Dog”. Ca de obicei, Plemons reușește să se depășească pe sine, amintind de performanțele actoricești ale regretatului Philip Seymour Hoffman.

„Windfall” spune povestea unui tâlhar, interpretat de Jason Segel (cunoscut publicului pentru rolul său din „How I Met Your Mother”), care nimerește în casa de vacanță a unui cuplu bogat, situată în mijlocul pustietății. Convins că cei doi nu se află, în acel moment, în casa de vacanță, hoțul intră, sustrage câteva bunuri, dar și bani, însă este surprins de cei doi care apar la fața locului. Firește, toate planurile acestuia sunt date peste cap, acțiunea căpătând o turnură neașteptată.

În ciuda faptului că acest film ar fi putut să aibă izul clasic american (ușurel), în realitate vorbim despre o execuție făcută ca la carte, ce amintește de filmele noir, ale anilor trecuți, fără ca acesta să fie, câtuși de puțin, noir.