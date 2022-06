REVIEW: Web of Make Believe, documentarul Netflix la care trebuie să te uiți dacă vrei să înțelegi cum funcționează lumea care te înconjoară

Web of Make Believe: Death Lies and the Internet este unul dintre cele mai recente documentare pe care le poți vedea pe Netflix.

Ca multe alte documentare extrem de interesante, lansate pe Netflix, Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet se înscrie în categoria celor pe care nu trebuie, sub nicio formă, să le ratezi, dacă vrei să înveți ceva util despre lumea care te înconjoară.

Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet atinge subiecte extrem de sensibile

Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet este format din șase episoade. Dacă primele patru tratează subiecte diferite, în ultimele două poți vedea o poveste cel puțin la fel de interesantă, structurată în două părți.

Se poate spune că acest documentar Netflix este perfect pentru tine dacă nu ești genul de om nepăsător și ușor ignorant, care are tendința de a „înghiți” orice informație pe „nemestecate”.

Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet apelează la sentimentul tău de corectitudine, având calitatea de a stârni în tine furie constructivă, în urma vizionării subiectelor episoadelor.

În mod evident, aici vei vedea detalii interesante despre cât de mult rău pot face glumele aparent nevinovate, mai ales atunci când se rostogolesc în spațiul din online și cât de repede se pot transforma în adevărate tragedii.

Cu toate astea, documentarul va atinge subiecte mult mai sensibile de atât, cu conotații politice și, mai mult decât atât, îți arată cam ce se poate întâmpla atunci când extremismul se instalează în mintea și sufletul omului, dar mai ales cât de ușor este ca acest lucru să se întâmple, atunci când omul este, prin natura sa, ușor de influențat din pricina condițiilor de viață care nu i-au dat de ales.

Nu m-am hotărât dacă Web of Make Believe: Death, Lies and the Internet este, sau nu, un documetar pur politic, întrucât îți dezvăluie un pic din tot. Însă, cu siguranță, merită vizionat.