REVIEW The Watcher – Thrillerul Netflix care îți arată iadul din interiorul raiului

The Watcher este noua senzație cinematografică pe care o poți vedea pe Netflix. Dacă îți plac filmele pline de mister, iată o variantă bună pentru un weekend în care nu vrei să faci altceva decât să te uiți la filme.

Din capul locului, trebuie să știi că The Watcher este inspirat după un caz real. Dacă nu știi cazul, ai face bine să faci investigații abia după ce reușești să termini de vizionat această serie limitată, pentru a nu-ți strica plăcerea.

The Watcher, miniseria care vine de la creatorul Monster – The Jeffrey Dahmer Story

O altă veste bună este că The Watcher vine de la Ryan Murphy, creatorul Monster – The Jeffrey Dahmer Story, American Horror Story, American Horror Stories, Feud, 9-1-1, Mr. Harrigan’s Phone, The Andy Warhol Diaries, American Crime Story, Glee, Halston, Ratched, The Politician sau Running with Scissors.

Practic, dacă ai văzut măcar una dintre aceste producții, cu siguranță vei vrea să vezi despre ce este vorba și în The Watcher.

Așa cum menționam într-un articol precedent, The Watcher a reușit, după zile bune, să detroneze pe Netflix celălalt hit al lui Murphy, despre viața criminalului în serie Jeffrey Dahmer.

Fii avertizat, metoda de filmare este una greu de urmărit. Încercând să evit termenii tehnici, îți voi spune că filmarea are tendința „să tremure” și face asta intenționat, dându-ți senzația unui documentar filmat de un amator. În mod sigur, decizia este luată în acest fel ca să te ajute să te integrezi mai bine într-o poveste înfricoșătoare care are ca sursă un caz real (cu adaptările de rigoare, firește – până la urmă, licențele artistice fac diferența dintre un documentar și un serial sau un film).

În The Watcher îi poți vedea jucând, printre mulți alții, pe Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Mia Farrow sau Richard King.

Filmul spune povestea unui cuplu care se mută în casa pe care au visat-o dintotdeauna, însă acest rai nu este ceea ce pare a fi, existența lor aici transformându-se într-una de coșmar.