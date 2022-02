REVIEW Realme 9 Pro 5G, probabil cel mai rapid smartphone la un preț rezonabil

Era doar o chestiune de timp până când telefoanele ieftine să devină bune sau foarte bune, iar Realme 9 Pro 5G este exponentul perfect al acestui trend cât se poate de benefic pentru utilizatori. Foarte bun în majoritatea scenariilor, acesta este genul de gadget pe care îl poți recomanda cu inima deschisă, dacă nu vrei să spargi o bancă pentru următorul smartphone.

Un iPhone 13 Pro Max are un preț de pornire de 6400 de lei. Un Galaxy S22+, cu aceeași diagonală precum Realme 9 Pro 5G, începe de la 5200 de lei. Ca referință, 13 Pro Max are 6,7 inci în diagonală, în timp ce S22+ și noul Realme gravitează foarte aproape de această valoare, cu 6,6 inci. Întâmplarea face că Realme 9 Pro va ajunge în magazine la 1400 lei cu 6GB RAM și 128GB de memorie internă, la fel ca celelalte gadgeturi menționate.

Deși există în mod evident diferențe între ele pe partea de performanță și abilități de captură, merită să ai în vedere că noul Realme bifează surprinzător de multe particularități ale unor telefoane de 3-4 ori mai scumpe. Acesta este un gadget mainstream surprinzător de bun, perfect pentru gaming, ideal pentru divertisment și, pe lângă toate astea, mai are și mufă de căști. Chinezii de la Realme m-au impresionat și anul trecut cu seria GT, iar acum au reușit să aducă particularități premium într-un pachet și mai accesibil. Este suficient să ai în vedere doar panoul de 120Hz folosit în noul Realme 9 Pro ca să-ți dai seama că acest producător nu se joacă atunci când vine vorba de detaliile care contează cu adevărat pentru o experiență de utilizare de top.

Apropo, a fost nevoie de iPhone 13 Pro ca Apple să conștientizeze utilitatea unui ecran cu o rată de reîmprospătare de 120Hz. iPhone 12 Pro lansat în urmă cu un an nu avea acest atu surprinzător de important, deși îl găseai deja la concurență, din nou, în telefoane mult mai ieftine.

REVIEW Realme 9 Pro – construcție și pachet

Seria Realme 9, dezvăluită recent de producătorul chinez, include trei modele, Realme 9 Pro, Pro+ și Realme 9i. Acesta din urmă este cel mai accesibil dintre ele, cu un preț ce gravitează în jurul valorii de 200 de euro, dar momentan nu este disponibil pe meleaguri mioritice. Modelul Pro reprezintă calea de mijloc și gadgetul cel mai ușor de recomandat în zona de 300 de euro. Varianta Pro+, semnificativ mai capabilă pe partea de captură foto datorită senzorului Sony IMX766 cu OIS, sare până pe la 400 de euro, în funcție de cantitatea de memorie RAM pentru care optezi. În plus, tot Realme 9 Pro+ are un display AMOLED în loc de LCD și se încarcă și mai repede decât modelul Pro, 60W SuperDart Charge versus 33W Dart Charge.

Să revenim însă la Realme 9 Pro, un telefon construit în jurul unui ecran IPS de 120Hz cu o diagonală de 6,6 inci, o rezoluție nativă de 1080 x 2412 pixeli și un raport de aspect de 20:9. Exceptând marginea inferioară, ramele ecranului sunt cât se poate de subțiri, pentru un raport între suprafața utilă a panoului și întreaga parte din față a terminalului de 84,4%. Carcasa, per ansamblu, este din plastic, dar datorită spatelui lucios, nu-ți lasă în niciun moment impresia că vorbim de un gadget ieftin, chiar dacă este un magnet de amprente. Acesta detaliu îl face un pic alunecos, dar cei de la Realme sunt suficient de generoși încât să includă în cutia aparatului o husă de silicon, dacă vrei o aderență sporită, în defavoarea unor dimensiuni mai compacte.

Autentificarea biometrică se realizează printr-un senzor de amprentă ascuns în butonul de power de pe lateral, dar poți opta și pentru autentificarea facială, dacă te încântă mai mult. Ambele sunt cât se poate de rapide și nu mi-au făcut probleme. Se încarcă prin USB Type-C cu până la 33W, iar lângă mufa de încărcare, spre bucuria amatorilor de fire, ai și o mufă de căști. Aș insista pe respectiva ieșire stereo de 3,5mm mai ales din prisma certificării Hi-Res audio și a siguranței că poate emite un semnal de înaltă fidelitate pe 24 biți și 192kHz. Căști de top îți mai trebuie.

Apropo, spre deosebire de aproape toate telefoanele scumpe de pe piață, Realme încă îți mai vinde un telefon cu un încărcător la priză în pachet și nu doar cu un cablu, o bucurie la casa omului. Nu de alta, dar în timp ce Apple se laudă cu o încărcare rapidă de 25W, te costă vreo 300 de lei un adaptor la priză pentru a profita de ea. Mai multe decât atât, Realme 9 Pro 5G se încarcă cu 33W, iar acumulatorul este de 5000 mAh.

REVIEW Realme 9 Pro – specificații și performanță

Pe lângă un ecran de top de 120Hz, Realme 9 Pro este construit în jurul unui Snapdragon 695 cu 5G, realizat pe un proces de fabricație de 6 nanometri. Acesta este un octa-core la 2,2Ghz cu un chipset grafic Adreno 619. Îl poți achiziționa cu 6GB sau 8GB RAM, eu am testat versiunea cu 6GB, în timp ce memoria internă este limitată la 128GB de tip UFS 2.2, dar poate fi extinsă cu ușurință folosind un card microSDXC.

Pentru a înțelege mai bine de ce este capabil, în primul rând, am rulat o serie de teste sintetice. În 3DMark, Sling Shot Extreme a generat un scor de 2938 de puncte, defalcat pe grafică – 2814 puncte și fizică – 3471 de puncte. În Wild Life Extreme, testul semnificativ mai pretențios, valoarea obținută a scăzut până la 359 de puncte, cu o medie de 2,2 cadre pe secundă, pe când în Wild Life, valoarea obținută a sărit până la 1207 puncte și 7,2FPS. În Geekbench, scorul pe partea de single-core a fost de 689 de puncte, iar pe multi-core a generat 2018 puncte. Testul Compute, tot din Geekbench, s-a reflectat într-o notă de 1382 de puncte.

Cel mai interesant, popular și complet benchmark de telefoane este AnTuTu. De această dată, am rulat versiunea 9.3 a programului și am obținut un scor total de 396.256 de puncte, defalcat pe CPU – 124.378, GPU – 99.977, MEM – 59.075 și UX – 112.826. Ca o notă importantă de subsol, Realme 9 Pro ascunde sub carcasă un sistem de răcire cu lichid care a ținut temperatura pe parcursul testului cât se poate de intens în jurul valorii de 34,8 grade, un număr mai mult decât rezonabil și mult mai jos decât cel întâlnit la alte gadgeturi mai scumpe.

Nu puteam să nu testez performanța grafică în lumea reală și am inițiat câteva sesiuni de Call of Duty și PUBG. În ambele jocuri, după ce am descărcat toate pachetele necesare de texturi, experiența vizuală a fost fără reproș. Cele două titluri s-au comportat impecabil, fără sacadări, artefacte grafice sau alte detalii care să te zgândăre. Acesta este și motivul pentru care am reușit să ies pe primul loc într-una dintre sesiunile de 3v3. Este un telefon bun de gaming, iar dacă în COD s-a comportat cum a făcut-o, chiar și cu texturile de înaltă rezoluție, ezit să cred că vei întâmpina vreo problemă în orice alt titlu pentru mobile.

Pe partea de conectică, Realme 9 Pro are conectivitate 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band și Bluetooth 5.1 cu A2DP și aptX HD. Suportă NFC și GPS cu A-GPS, Glonass și BDS. În practică, am făcut niște teste de viteză în casă pentru a face o comparație cu iPhone 13 Pro Max, atât pe Wi-Fi cât și pe 4G/5G. Având în vedere că am pereții foarte groși, a fost mai mult vorba de 4G.

Dincolo însă de detaliile de fundal, am prins pe 4G 163MB viteză de download, în contextul în care pe iPhone nu am depășit 155MB, o victorie nu covârșitoare, dar de apreciat. Pe rețeaua Wi-Fi din casă am făcut mai multe teste, iar cu Realme 9 Pro am ajuns la 213MB/s pe download și 150MB/s upload cu o conexiune Telekom gigabit și un router ASUS cu AX/Wi-Fi 6. Pe iPhone, mai mult a gravitat în jurul a 155MB/s. Testele de conectivitate wireless nu sunt neapărat științifice, pentru că sunt influențate de un număr infinit de factori ce se schimbă de la o secundă la alta, dar atestă faptul că poți avea încredere în conexiunea de internet pe care ți-o oferă Realme 9 Pro 5G.

REVIEW Realme 9 Pro 5G – performanță foto/video

Noul Realme 9 Pro include trei camere pe spate și o cameră frontală de 16 megapixeli cu F/2.1 și 26mm wide. Camera principală are 64 megapixeli cu F/1.8 și 26mm. Camera ultrawide utilizează un senzor de 8 megapixeli cu un câmp vizual de 119 grade. Pentru macro, ai o cameră de 2 megapixeli cu F/2.4. Pe partea de filmare, ești limitat la Full HD 1080p cu 30 de cadre pe secundă sau HD 720p cu până la 60 de cadre pe secundă.

Aceasta pare să fie cea mai importantă limitare în raport cu telefoanele semnificativ mai scumpe care au ajuns deja la 4K Ultra HD cu 60 de cadre pe secundă. Chiar și așa, având în vedere că majoritatea televizoarelor din confortul căminului sunt limitate la o rezoluție nativă de 1920 x 1080 pixeli, acesta nu reprezintă neapărat un compromis. Mai mult decât atât, în testele mele, am fost foarte încântat de sistemul de focus automat. Procesul de schimbare al punctului de focus este evident vizual, dar se întâmplă fără vreo intervenție din partea utilizatorului și funcționează bine. În mod previzibil, există o cantitate semnificativă de zgomot de imagine în condiții de iluminare scăzută, dar în lumină naturală, rezultatul este chiar impresionant, atât în perspectivă, cât și la distanță mică.

În contextul progresului tehnologic din ultimii ani pe partea de HDR și expuneri succesive la viteză mare pe telefoane, am fost curios de volumul de detalii pe care le poate distinge un telefon atât de ieftin în beznă. Rezultatul se poate vedea mai sus în pivniță și chiar dacă există mult zgomot de imagine, identifici foarte bine suprafețele, elemente, iar culorile sunt cât se poate autentice. Este impresionant.

Pe partea de zoom, chiar dacă nu merge mai departe de 6X, am fost plăcut surprins să văd acuratețea culorilor, detaliile de la distanță și lipsa artefactelor, a erorilor cromatice. Nu înregistrează multe detalii în zonele întunecate de la distanță, dar dacă ai o lumină bună, nu prea ai ce să-i reproșezi.

Fotografiile realizate cu modul portret sunt foarte populare în ziua de azi, iar Realme 9 Pro 5G are și el un mod dedicat pentru astfel de fotografii. L-am folosit la imortalizarea piticului din cadrul de mai sus și arată frumos. Este adevărat că nu vorbim de foarte multe detalii de finețe, fire de păr sau culori foarte similare în planul secund și în prim-plan, dar separația de fundal a fost realizată cu precizie și finețe. Încețoșarea fundalului se realizează progresiv și pare cât se poate de naturală, chiar dacă implică un algoritm de inteligență artificială.

Ultimul aspect asupra căruia aș insista ține de modul de 64MP. L-am mai văzut și anul trecut la câteva terminale Realme și este prezent și la alte smartphone-uri. Acesta te ajută să profiți la maxim de ce are de oferit senzorul principal. În opinia mea, este în mare parte un truc de marketing. Spun asta pentru că nu prea ai cum să te bucuri de respectiva imagine pe ecranul unui telefon și, mai mult decât atât, este improbabil, dacă nu imposibil, să concureze cu un senzor DSLR Full Frame de aceeași rezoluție. Chiar și așa, rezultatul este unul fascinant și, dacă vrei să decupezi diferite bucăți din cadru, vorbim de un detaliu drăguț. Nu cred că prea mulți își vor sacrifica aproximativ 10MB pentru o singură fotografie, dar merită să știi că ai această posibilitate.

REVIEW Realme 9 Pro 5G – concluzie

Realme 9 Pro 5G este un telefon de 300 de euro sau aproximativ 1500 de lei. Dacă mergi pe versiunea de 1400 de lei, faci un compromis de la 8GB la 6GB RAM. În teorie, acea cantitate suplimentară de memorie RAM te ajută. În practică, concluziile de mai sus le-am tras în jurul variantei mai ieftine și s-a comportat foarte bine. Este un telefon bun. Este un smartphone care face o treabă foarte bună în a-și justifica prețul și, în opinia mea, unul care în urmă cu 2-3 ani ar fi fost imposibil la această valoare de achiziție.

Are multe atuuri pe care le găsești la terminale de multe ori mai scumpe, precum rata de reîmprospătare de 120Hz care se reflectă într-o experiență foarte plăcută de scroll pe Facebook, Instagram și orice pagină de internet. Ecranul este unul luminos, cu rame subțiri, iar bateria foarte generoasă de 5000 mAh se încarcă într-un timp record, un alt detaliu foarte improbabil la doar 1500 de lei. Nu pot să insist suficient pe cât mă bucură prezența unui încărcător de priză în pachet, un lux în 2022. Mufa de căști este un alt aspect de finețe care va încânta un număr important de utilizatori. În plus, se aude el foarte bine. Difuzoarele sunt puternice, înaltele sunt clare, cristaline, iar joasele dau o vibrație plăcută când ții telefonul în mână, fără distorsiuni.

În final, acesta este genul de telefon pe care îl poți recomanda cu inima deschisă unui adolescent, unui copil căruia îi place să se joace pe telefon sau să se uite la filme, unui tânăr fără un buget foarte generos de investit. Dacă vrei să-ți ajuți mama sau tatăl să stea mai relaxați pe Facebook sau Instagram și să nu-și strice ochii, panoul de dimensiuni generoase cu 120Hz va face diferența. În plus, cu husa din cutie ai și confortul psihologic că va rezista la câteva trânte de la înălțimi mici, deși ar fi ideal să nu fii pus în fața faptului împlinit. Nu de alta, dar în specificații nu scrie că ar fi rezistent la apă, praf sau căzături. Per ansamblu, este clar că, în cazul Realme 9 Pro 5G, producătorii au insistat asupra celor mai importante aspecte care sporesc experiența de utilizare, iar acest lucru se simte din primele momente în care l-ai luat în mână. Nu pare ieftin, dar este.

