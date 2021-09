REVIEW Realme GT Master Edition sau telefonul perfect pentru majoritatea oamenilor, la prețul corect

Când vine vorba de smartphone-uri de top, fără să vrei, ajungi la niște cifre astronomice. În timp ce creații de 2000 de euro au devenit la ordinea zilei, noul Realme GT Master Edition face minuni la 2000 de lei. Citește mai departe și ai să înțelegi de ce cred că este telefonul perfect pentru majoritatea oamenilor.

Realme m-a impresionat în urmă cu câteva luni, când am avut ocazia să mă joc cu Realme GT 5G, varianta mai scumpă și un pic mai sprintenă a gadgetului pe care l-am testat în ultimele câteva zile. La momentul respectiv, la fel ca acum, mi-a ilustrat perfect faptul că, fără să dai o avere pe un telefon, gadgetul cu pricina te poate fascina. Poate include specificații de top, particularitățile care contează cu adevărat, într-un pachet accesibil, rezonabil, corect.

Cu eforturi precum cele depuse de Realme în spatele unui telefon ca GT Master Edition ajungi în situația de a recomanda o achiziție cu inima deschisă. Dacă ai în vedere că, pentru o perioadă limitată de timp, îl poți achiziționa împreună cu un smartwatch Realme Watch 2 oferit gratuit, tinde să fie evident că nu ai nimic de pierdut. Ca referință, respectivul ceas inteligent costă 350 de lei. Astfel, ajungi cu un telefon cât se poate de performant și capabil, compatibil 5G, împreună cu un smartwatch de ultimă generație, la doar 1999 lei.

REVIEW Realme GT Master Edition – pachet și specificații

Acesta este unul dintre puținele telefoane cu mufă de căști lansate în 2021. Detaliul s-ar putea să fie insignifiant pentru majoritatea utilizatorilor, dar cei care au investit o sumă semnificativă într-o pereche de căști de încredere, se vor bucura de acest aspect, iar implementarea sa este un gest drăguț. În plus, este o ieșire pe 24 de biți și 192KHz, ca să profiți în condiții optime de niște căști peste medie.

Realme GT Master Edition este construit în jurul unui ecran Super AMOLED de la Samsung de 6,43 inci, cu o rată de refresh dinamică de până la 120Hz. Vizavi de aspectele premium ale ecuației, este important de reținut că Apple abia în iPhone 13 Pro a inclus o rată de refresh de 120Hz. iPhone 12 ”se lăuda” cu 60Hz. Are o rezoluție nativă de 1080 x 2400 pixeli, un raport de aspect de 20:9 și o luminozitate maximă de 1000 de niți. Aceasta din urmă este mai mult decât suficientă pentru a-ți folosi telefonul în soare puternic fără emoții.

La interior, creierul întregii afaceri este un Snapdragon 778G pe 6 nanometri, cu 5G și un chipset grafic Adreno 642L. În funcție de buget, poți cumpăra un Realme GT Master Edition cu 6GB RAM și o memorie internă de 128GB sau cu 8GB RAM și 128 sau 256 GB de spațiu de stocare.

În aceeași carcasa de 174 de grame și 159.2 x 73.5 x 8 milimetri, ai un Dual SIM cu Wi-Fi 6 dual-band, Bluetooth 5.2 cu A2DP și toate standardele de GPS existente. Are și NFC. Autentificarea se face printr-un senzor de amprentă surprinzător de rapid ascuns sub ecran, dar poți opta și pentru autentificarea facială care s-a comportat exemplar.

Acumulatorul de la interior este de 4300 mAh și se încarcă la 65W, incredibil de rapid. În teorie, are nevoie de vreo 33 de minute să ajungă de la 0 la 100%. Spre deosebire de alții, vezi Apple, nu trebuie să mai cumperi nimic pentru a profita de abilitatea de a se încărca telefonul la 65W. Încărcătorul SuperDart și cablul incluse în pachet sunt mai mult decât suficiente. Realme GT Master Edition vine preinstalat cu Android 11 ”mascat” de interfața proprietară Realme UI 2.0.

Partea de finisaje ar merita un capitol dedicat, dar voi insista pe câteva aspecte importante. În teorie, aceste telefon este disponibil în mai multe variante de finisaje. Unele dintre ele sunt realizate după un concept de Naoto Fukasawa. Nu am avut ocazia să testez acea iterație, dar este un pic mai grea, cu 6 grame, iar spatele are niște denivelări care aduc aminte de un troler de voiaj. Arată un pic mai memorabil și vin pe spate cu ceea ce pare a fi semnătura designerului inscripționată pe o piele sintetică. Este aceeași piele vegană pe care am experimentat-o în cazul Realme GT. Dincolo de acest aspect, Realme GT se găsește și la noi într-o serie de culori atractive: Voyager Grey, Luna White, Daybreak Blue și Cosmos Black, pe care l-am putut testa.

REVIEW Realme GT Master Edition – Performanță brută

Ca de obicei, m-am jucat un pic cu telefonul înainte să-l trec prin testele uzuale. Experiența de utilizarea este una cât se poate de plăcută. Ecranul de 120Hz își face simțită prezența chiar și în cele mai uzuale activități. Indiferent dacă te ancorezi într-un scroll infinit pe Instagram sau citești un articol stufos scris de mine, ca acest review la Realme GT 5G, se simte sprinten, iar procesorul joacă un rol mai mic în acest sentiment decât ai crede.

Dacă vrei să înțelegi la ce ajută procesorul și cipul grafic de la interior, instalează-ți Call of Duty și rămâi plăcut surprins de experiența fluidă, fără agățări a shooterului de ultimă generație. Arată frumos, iar dacă activezi în prealabil GT Mode din meniul rapid de configurare, accesibil cu un swipe din rama superioară în jos, parcă e și mai impresionant. Se încălzește un pic cu GT Mode, nu semnificativ, dar atunci se activează o serie de mecanisme hardware și software pentru a profita la maxim de ce are să-ți ofere Master Edition. Cu alte cuvinte, acestea este și un telefon de gaming, nu doar o creație arătoasă.

La capitolul teste sintetice, am început cu AnTuTu, unde a obținut 541.168 de puncte, iar la apogeul testului cât se poate de pretențios, cu GT Mode active, temperatura a crescut la un maxim de 39,8 grade pe procesor. Datorită unui sistem elaborat de răcire intitulat Vapor Chamber Cooling System, acea valoare eu nu am simțit-o la degete.

În 3DMark Wild Life a obținut un scor de 2479 de puncte cu o medie de 14,8 cadre pe secundă. În versiunea Extreme a aceluiași test, scorul a coborât la 690 de puncte. În Sling Shot Extreme, un alt test din cadrul 3DMark, rezultatul a fost de 5045 de puncte. Valoarea a crescut la 6410 puncte în versiunea standard a testului. Geekbench este un alt benchmark în care am încredere, iar aici, SoC-ul Snapdragon 778G a facilitat obținerea unui punctaj de 786 în testul Single-Core și 2735 de puncte în Multi-Core.

Pentru comparație, voi include mai jos valorile obținute de mine în aceleași teste cu Realme GT 5G. Ca referință, acela este mai scump cu vreo 600 lei, dar îl poți cumpăra cu până la 12GB RAM ș un Snapdragon 888, cel mai sprinten procesor pentru mobile, la ora actuală. În Geekbench, am obținut 1135 de puncte în single-core și 3499 în multi-core. În AnTuTu, SoC-ul octa-core cu un GPU Adreno 660 mi-au oferit 753.420 de puncte. În 3DMark Wild Life a obținut 5838 puncte cu o medie de 34,2 cadre pe secundă.

REVIEW Realme GT Master Edition – Performanță foto

Realme GT Master Edition vine la pachet cu o serie de aptitudini remarcabile pe partea de captură foto/video, atât din partea senzorilor performanți, cât și a procesorului care ajută în etapele de post-procesare a conținutului imortalizat.

Camera principală are 64 de megapixeli cu F/1.8 și un senzor de 1/2 inci în spate. În plus, ai o cameră de 8 megapixeli ultra-wide cu un câmp vizual de 119 grade și F/2.3. Cel de-al treilea senzor este pentru Macro, de 2MP cu diafragmă F/2.4. Are un bliț LED, suportă HDR și poate filma în 4K cu până la 30 de cadre pe secundă și în Full HD cu până la 60 de cadre pe secundă. Camera frontală este de 32 megapixeli cu F/2.5, capabilă de filmări Full HD cu 30 de cadre pe secundă.

În practică, toate aceste cifre de mai sus se reflectă într-un volum sporit de flexibilitate, într-o varietate incredibil de mare de scenarii. Ai un zoom de la 0,6X până la 20X, iar dacă vrei să înțelegi mai bine cât de bine ”merge”, poți atinge colajul de mai sus pentru a-l vedea la rezoluția reală. Din experiența mea, detaliile sunt impresionante și chiar dacă faci o poză cu zoom 20X, poți desluși o serie stufoasă de particularități pe care nu le-am văzut fotografiate de telefoane chiar și de două ori mai scumpe decât acesta. Din acest punct de vedere, este uluitor.

Acuratețea culorilor este memorabilă, mai ales în condiții de lumină naturală, iar zgomotul de imagine sau artefactele nu ies la iveală decât de la un zoom de 10X în sus. În rest, în fiecare secvență ai surprinzător de multe detalii reproduse corect. Este genul de fotografie din care ți-ai putea face un tablou.

În privința modului portret, pe care îl poți vedea testat mai sus, separația de fundal este cât se poate de precisă pentru obiectul central, piticul din ceramică. În același timp, încețoșarea ierbii din prim-plan până în planul secund și îndepărtat, este una discretă, naturală. Pare genul de poză făcută cu un aparat scump, iar acel sentiment este greu de sintetizat cu alte cuvinte.

Tot la moduri speciale de captură care mi-au atras atenția, intră modul de noapte. Chiar și în beznă totală, a reușit, prin expuneri succesive, fără trepied, să-mi un ofere un cadru utilizabil într-o varietate foarte mare de scenarii. Este de reținut și, deși s-ar putea să fi văzut cadre un pic mai luminoase în lumină zero, cu siguranță, nu am întâlnit așa ceva pe un telefon atât de ieftin. De fapt, de aici vine magia, din combinația de preț și funcționalitate.

Printre modurile suplimentare de captură, pe care ar fi păcat să nu le încerci de câteva ori, se numără Ultra Micro, Mod Înstelat, Stradă și, nu în ultimul rând, Expert. Acesta din urmă te ajută să modifici focusul, balansul de alb, timpul de expunere, compensarea luminoasă și ISO. Nu în ultimul rând, te ajută ”să tragi” în RAW. Cei de la Realme sunt foarte mândri de modul Stradă, optimizat în colaborare cu o serie de fotografi profesioniști pentru a imortaliza în maniera potrivită instantaneele pe care le facem de obicei în vacanță.

Ideea este să se adapteze în timp real, cu o intervenție minimă din partea utilizatorului, atât pentru alei micuțe, dintr-un colț uitat al unui orășel medieval, cât și pentru piețe supraaglomerate din metropole importante. În același timp, sistemul cu pricina reduce la minim interferența algoritmilor și filtrelor pentru ca accentul, din nou, să se pună pe ceea ce vezi și vrei să ai ca amintire, într-un timp cât mai scurt, nu pe inteligență artificială și rețele neurale. Dacă vrei filtre, le ai și pe acelea direct în cameră, dar nu sunt obligatorii. Lista include un mod alb negru, un mod dramatic și un mod de stradă inspirat din Kodak-urile anilor `90.

REVIEW Realme GT Master Edition – Concluzii

M-am jucat destul de mult cu GT Master Edition pentru a-mi forma o opinie clară despre ce poate să facă acest telefon, iar în privința lipsurilor, trebuie să spun că nu prea le-am găsit. Oferă foarte multe la acest preț. Cam așa arată un raport preț-performanță fără cusur.

Interfața este una curată și cât se poate de apropiată de cea pe care o asociezi implicit cu Android. Ai serviciile Google și toate aplicațiile tale preferate, un detaliu care lipsește despre smartphone-urile Huawei, de exemplu. Ai asistentul Google, dacă te simți confortabil să-l folosești și mai multe particularități software care îți fac viața mai ușoară.

Ca un detaliu util, de exemplu, poți personaliza un meniu de lansare rapidă din Setări. După activare și configurare, poți defini până la cinci sarcini pe care le accesezi dintr-un pas, după ce ai deblocat telefonul cu amprenta, fără să ridici degetul de pe ecran. Așa, poți face mai rapid un Selfie sau poți ajunge instant în fluxul de Instagram sau pe Facebook. Ține de tine pentru ce îți folosești mai mult telefonul.

Este un telefon finuț, arătos, modern și cu o performanță foto de care nu are cum să-ți fie rușine în 2021. Poate mi-aș fi dorit ca spatele să nu fie un magnet de amprente, dar, oricum, majoritatea utilizatorilor, cu excepția mea, îl folosesc cu husă, deci nu sunt convins că acest detaliu este relevant în mod autentic. Ajută că-l poți folosi și la gaming, deci nici un scenariu de utilizare nu este neglijat. Singurul aspect ”ciudat” este prețul. Nu cred să aibă concurență la 2000 de lei, mai ales când îl primești cu un ceas inteligent de 350 de lei, inclus în preț.