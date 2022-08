REVIEW One of Us is Lying – serialul Netflix perfect pentru o duminică în care nu vrei să te complici prea mult

One of Us is Lying este numele unuia dintre cele mai recente seriale pe care le poți vedea pe Netflix, în această perioadă.

De altfel, trebuie menționat că acesta este serialul perfect, dacă ai la dispoziție un weekend în care fie nu vrei să faci nimic. Te poți așeza confortabil în canapea sau fotoliu și poți urmări acest serial care promite să nu te plictisească, dacă nu ai foarte mari așteptări, desigur.

One of Us is Lying, ușor previzibil și tot la fel de ușor de urmărit

One of Us is Lying îți va atrage atenția încă de la început, iar acesta este, fără îndoială, un lucru destul de bun. Pe scurt, patru adolescenți extrem de diferiți sunt aduși laolaltă de o conjunctură nefericită pe care niciunul dintre ei nu a cerut-o.

Ajunși, din întâmplare, în detenție școlară, cei patru se confruntă cu moartea celui de-al cincilea, prezent, la rândul lui, în camera de „tortură adolescentină”.

Evident, o anchetă condusă deficitar îi aduce în postura în care să fie, pe rând, sau chiar împreună, acuzați de crimă, chiar și ei ajungând să se bănuiască unul pe altul.

Există posibilitatea să nu realizezi încă de la început cine e criminalul, serialul încercând să te inducă pe mai multe piste greșite, de dragul artei. Chiar și așa, cu puțină atenție, poți prezice finalul încă din timpul primelor două episoade.

Indiferent dacă te-ai prins, sau nu, cine l-a ucis pe Simon, merită să levești în fața ecranului, uitându-te la One of Us is Lying, de pe Netflix. Dacă nu pentru scenariu, măcar pentru prestația actoricească a tânărului arstist care îl intepretează pe Simon, Mark McKenna. Fără să-mi fie teamă că mă voi înșela, îi prezic un viitor mare lui McKenna în cinematografie, însă cu o condiție: să fi observat și altcineva ceea ce am observat eu, un simplu spectator.