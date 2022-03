REVIEW: Noul Texas Chainsaw Massacre, de pe Netflix, e fix ceea ce ne așteptam să fie: un film „așa și așa”, pentru împătimiții scenelor sângeroase

La vremea lui, filmul original „Texas Chainsaw Massacre” a „rupt gura târgului”, tocmai din pricina elementelor extrem de dure, prezentate în punerea în scenă. Lansată, pentru prima oară, în 1974, producția a reușit să se înscrie cu succes în categoria filmelor cult.

„Slasher-ul” original „Texas Chain Saw Massacre” (1974) a fost regizat și produs de Tobe Hooper, alături de Kim Henkel. Din distribuție au făcut parte Marilyn Burns, Paul A. Partain, Edwin Neal, Jim Siedow și Gunnar Hansen. Filmul prezintă povestea câtorva tineri care, inevitabil, devin victimele unei familii de canibali. Cu toate că a fost prezentată ca fiind o poveste pur fictivă, ulterior s-a bănuit că personajul Leatherface ar putea fi inspirat de celebrul criminal în serie, Ed Gein.

Am văzut noul „Texas Chain Saw Massacre”

Lansat recent pe Netflix, noul „Texas Chain Saw Massacre” se vrea a fi o continuare a poveștii lui Letherface, celebrul criminal care își face victimele bucățele cu drujba. Dacă aș fi avut așteptări mai mari, în mod evident că aș fi putut să zic că adaptarea din 2022 nu este nimic altceva decât un alt film prost, de duzină, lansat de Netflix pe canalul său de streaming. Însă cum așteptările nu îmi erau tocmai mari, vizionarea „Texas Chain Saw Massacre” s-a dovedit a fi una mulțumitoare, conform cu așteptările micuțe.

Ce-i drept, mi-aș fi dorit ca, măcar de data aceasta, scenariștii să pună mai mult accent pe poveste și, mai ales, pe modul în care leagă elementele între ele, în noul „Texas Chain Saw Massacre” având constant impresia că, pe parcurs, producătorii au pierdut foile de scenariu și au improvizat așa cum au știut ei mai bine.

În mod evident, dacă îți plac scenele „cinstite” cu sânge, mațe și decapitări, s-ar putea să savurezi cu nesaț fiecare secundă din acest film.

Așa cum am spus anterior, ai face bine să nu te aștepți la vreo capodoperă. Dacă vei reuși să faci asta și, în plus, nu ai probleme cu stomacul, „Texas Chain Saw Massacre” s-ar putea dovedi un film „ușurel”, numai bun de vizionat într-o zi în care creierul tău este suficient de obosit încât să mai observe sincopele de scenariu.