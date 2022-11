Noutăți pe Netflix: la ce filme și seriale să te uiți în noiembrie

Nu știi la ce să te uiți pe Netflix în noiembrie? Nicio grijă, mai jos îți facem o listă cu cele mai noi filme și serii de pe platforma de streaming.

Cele mai așteptate titluri ale lunii noiembrie sunt: Wednesday, despre anii petrecuți de Wednesday Addams la Academia Nevermore, unde încearcă să învețe să-și folosească abilitățile paranormale incipiente și să pună capăt unei serii de crime monstruoase. De asemenea, revine The Crown: Sezonul 5, un nou sezon din apreciatul serial, unde familia regală se confruntă cu probabil cea mai mare provocare întâlnită până în acel moment, în condițiile în care opinia publică pune sub semnul întrebării rolul monarhiei în Marea Britanie a anilor ’90.

Filme și seriale pe Netflix, în noiembrie

Tot în noiembrie ne întâlnim pe Netflix și cu Enola Holmes 2, un mister de proporții istorice, cu Millie Bobby Brown, Henry Cavill și Helena Bonham Carter în rolurile principale. Imediat după triumful de care s-a bucurat în urma rezolvării primului ei caz, Enola Holmes (Millie Bobby Brown) calcă pe urmele celebrului ei frate, Sherlock (Henry Cavill), și își deschide propria agenție. Însă, curând, descoperă că viața de detectiv nu este chiar atât de ușoară cum credea.

Mai mult, poți seta un reminder în contul tău de Netflix și pentru 1899, un serial realizat de creatorii DARK, o odisee uluitoare din punct de vedere vizual, în care nimic nu este ceea ce pare a fi, sau pentru Slumberland, o călătorie incredibilă, în care personajele traversează vise și fug de coșmaruri într-un loc de poveste.

Pe lângă acestea, mai poți viziona, începând de luna aceasta, pe Netflix și: Blood & Water: Sezonul 3, Dead to Me: Sezonul 3, Elite: Sezonul 6, FIFA Uncovered, Inside Job: Partea 2, dar și Is That Black Enough for You?!?.

Mai poți să te uiți, tot în noiembrie, pe Netflix, la Lost Bullet 2, One of Us Is Lying: Sezonul 2, Manifest: Sezonul 4, Somebody, The Cuphead Show!: Partea 3, The Swimmers, The Wonder, Trevor Noah: I Wish You Would, Warrior Nun: Sezonul 2, Young Royals: Sezonul 2, Baby Driver, Closer, The Notebook și multe altele.