REVIEW EPSON CO-FH02 și EPSON CO-W01, de la business la divertisment de înaltă rezoluție, acasă, la birou sau în deplasare

De aproximativ 20 de ani, EPSON continuă să fie liderul mondial în materie de proiectoare. Printre altele, această performanță se datorează abilității companiei japoneze de a-și diversifica portofoliul pentru un număr cât mai mare de scenarii de utilizare și, implicit, de bugete.

De la soluții de business cât se poate de portabile și până la proiectoare care îți pot aduce cinematograful în confortul căminului, EPSON oferă câte ceva pentru fiecare. De această dată, am avut ocazia să testez două modele pe care le voi detalia mai jos. Primul este intitulat EPSON CO-FH02, are o rezoluție nativă Full HD, 3000 de lumeni și vine la pachet cu un cea mai recentă versiune de Android TV. În acest fel, nu mai trebuie să-l conectezi decât la priză și, oriunde te afli, ai acces la toate serviciile tale preferate de streaming.

Deși face o treabă foarte bună pe partea de divertisment, EPSON CO-W01, cel de-al doilea model testat, este o soluție business numai bună de luat în geantă la următoarea prezentare. Are 3000 de lumeni, o rezoluție nativă WXGA și o intrare HDMI la care poți conecta orice sursă de conținut video, de la un laptop la console de gaming.

REVIEW EPSON CO-FH02 – soluția completă de divertisment cu Android TV

Noul EPSON CO-FH02 este un proiector Full HD cu un raport de aspect nativ 16:9 ce folosește tehnologia proprietară 3LCD a japonezilor. Promite o durată de viață a lămpii de 6000 de ore la luminozitate maximă – 3000 de lumeni sau 12.000 de ore de utilizare dacă reduci luminozitatea la 2000 de lumeni.

Include un mecanism automat de corecție a perspectivei (keystone) pe orizontală, + sau – 30 de grade și un sistem manual de ajustare din telecomandă a perspectivei pe orizontală în aceeași plajă de unghiuri. Suprafața maximă a ecranului afișat pe care o poți obține de la acest proiector are o diagonală de la 26 până la 391 de inci sau 10 metri, cu un raport de proiecție între 1,19 și 1,61. Această valoare se referă la diagonala pe care o obții raportată la distanță față de suprafața de proiecție. Focusul este manual. Conectica include un port HDMI, un port USB 2.0 și un al doilea port USB pentru service.

Are un difuzor integrat și suportă mai multe moduri de culoare, Dinamic, Natural, Cinema și Vivid. Din prisma consumului, acesta ajunge până la 270W, cu mențiunea că în standby, când nu-l folosești și doar îl ții la priză, se rezumă la 0,5W. Per total, vorbim de un aparat de 2,6 kilograme cu 320‎ x 211 x 87 mm.

În ceea ce privește experiența de utilizare, am testat ambele modele EPSON CO-FH02 și EPSON CO-W01 împreună cu un ecran de proiecție ezCinema 2 de la Elite Screens cu numele de cod F107XWH2 și o diagonală de 107 inci, suprafața de proiecție fiind de 237 x 133 de centimetri. Ideea este că, indiferent cât de scump sau de ieftin este proiectorul pe care îl ai în vedere, dacă nu faci un efort să-ți cumperi un ecran de proiecție, nu vei pierde doar o mare parte din experiența de vizionare, dar vei face compromisuri semnificative în a înțelege cât de bun sau mai puțin bun este un proiector. Cu alte cuvinte, nu poți critica un produs dacă nu-l folosești în condiții optime.

EPSON CO-FH02, după cum am spus și în introducere, vine la pachet cu un stick cu Android TV gata conectat la portul HDMI al proiectorului. Astfel, imediat după ce am conectat proiectorul la priză, m-am autentificat cu contul de Google și, pe lângă Netflix sau YouTube, mi-am putut instala Amazon Prime Video, HBO Max și nu numai. Telecomanda inclusă în pachet s-a comportat exemplar pentru partea de navigare prin meniuri, dar după ce îl integrezi în rețeaua wireless din casă, inclusiv pe 5GHz, îți poți folosi și telefonul ca telecomandă, cu Google Home. Ca o notă de subsol importantă, are Bluetooth și îți poți conecta căștile preferate sau o boxă mai puternică, fără niciun fel de fire.

Pentru test, am folosit atât niște clipuri de pe YouTube la rezoluție foarte bună, cât și seria de documentare Planet Earth pe Netflix sau The Rings of Power pe Amazon Prime Video. Ce m-a surprins cel mai mult a fost experiența audio dată de difuzoarele integrate ale proiectorului. Se aude surprinzător de bine, spațialitatea este plăcută și, cu siguranță, te poți uita fără probleme la serialele preferate, la podcasturi și orice altceva ai în minte.

Vizavi de experiența vizuală, m-a entuziasmat uniformitatea în ceea ce privește distribuția luminii pe ecranul de proiecție. Nu vezi fluctuații spre margini, culorile sunt strălucitoare, iar imaginile sunt încărcate de detalii. Modul în care este redată mișcarea este ireproșabil, nu-ți dă sentimentul de sacadare, de ”cadru cu cadru”. Deși nu vei surprinde aproape niciodată performanța unui proiector într-o poză, în imaginile alăturate se vede sentimentul de ”cinema”, degradeul cromatic este redat natural, fără ruperi evidente de nuanțe. În testele pe timp de zi, compromisul de calitate a imaginii este semnificativ, dar te poți bucura liniștit de un podcast, de știri, câteva clipuri de pe YouTube. Pentru un film bun, merită să aștepți seara.

REVIEW EPSON CO-W01 – creat pentru business, ideal pentru mobilitate și gata de filme

Un proiector HD Ready cu o rezoluție nativă WXGA, noul EPSON CO-W01 este creat tot pe tehnologie 3LCD cu o luminozitate maximă între 2000 și 3000 de lumeni. Aceasta din urmă variază în funcție de activarea sau dezactivarea modului economic. La fel ca modelul descris mai sus, promite o durată de viață a lămpii de 6000 de ore în modul standard sau 12.000 de ore de viață dacă îl folosești cu modul economic activ. Corecția de perspectivă (Keystone) se realizează manual pe verticală și orizontală cu ajutorul telecomenzii pe un unghi de 30 de grade în orice direcție. Suportă afișarea imaginilor cu până la 120Hz și afișează până la 16,77 milioane de culori.

Raportul de proiecție este între 1,27 și 1,71:1 pentru o diagonală maximă de 378 de inci sau aproximativ 10 metri. Focusul este manual. Pe partea de conectivitate ai un port HDMI 1.4 și două porturi USB 2.0, dintre care unul este de tip B doar pentru service. Pe marginea modurilor cromatice disponibile, ai la acces la Dinamic, Cinema, Prezentare, sRGB, Tablă neagră și Vivid. Consumul maxim este de până la 270W sau 214 cu modul economic activ. Are o greutate de 2,4 kilograme, iar dimensiunile sale sunt 295‎ x 211 x 87 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime).

Dacă ne referim la experiența de utilizare, EPSON a făcut o treabă foarte bună prin includerea unei luminozități de 3000 de lumeni în acest model. Pe partea de business, dacă ai o prezentare PowerPoint, chiar și pe timp de zi, poți sta liniștit când vine vorba de calitatea vizuală oferită audienței. În plus, făcând parte din categorie Mobile a producătorului, imediat după ce l-ai scos din cutie, este gata de acțiune. Are un singur buton de pornire, rotița de ajustare a focusului, în rest, orice alți parametrii îi ajustezi rapid din telecomandă.

Difuzorul integrat este mai mult decât suficient pentru majoritate scenariilor pe care le ai în vedere, de la filme până la muzică ambientală în timpul unei prezentări. Se aude plin, surprinde întreaga plajă de frecvențe, îți umple frumos o cameră dacă te uiți cu prietenii la un serial într-o seară și chiar dacă îl dai la maxim, nu ai parte de distorsiuni pe joase, medii sau înalte.

În privința experienței vizuale, se vede imediat că acest proiector îți va face viața mai ușoară la următoarea conferință. Lumina puternică este distribuită uniform pe întreaga suprafață de proiecție, iar dacă vrei să-l conectezi la un laptop sau o consolă de gaming, portul HDMI suportă orice rezoluție pentru semnalul de intrare. Cu alte cuvinte, chiar dacă are o rezoluție nativă WXGA de proiecție, poți fără probleme ”să-i trimiți” un semnal Full HD 1080p. Nu se încălzește în niciun moment și chiar dacă sistemul de răcire poate deveni destul de zgomotos, cu siguranță nu-ți va lua din experiența de vizionare, chiar și dacă folosești doar difuzorul incorporat pentru componenta audio.

În final, și de această dată EPSON a încercat să se adreseze unor segmente diferite de public cu cele mai noi proiectoare ale sale, EPSON CO-W01 și EPSON CO-FH02. Chiar dacă par destul de similare la exterior, aproape identice, iar lampa are aceeași performanță luminoasă de 3000 de lumeni, diferența de rezoluție nativă și prezența sistemului de operare Android TV pe FH02 trădează imediat care pune accentul pe divertisment multimedia și care a fost creat pentru prezentări de business, deși poate sta foarte bine și în spatele următoarei tale seri de cinema în confortul căminului. În final, ține doar de tine să vezi care se potrivește mai bine nevoilor și bugetului tău. Un lucru este sigur, EPSON nu te va dezamăgi, iar aceste modele sunt imediat gata de ”Motor, acțiune!”.

În România, găsești modelul EPSON CO-W01 la 1949 de lei la această adresă, iar EPSON CO-FH02 poate fi achiziționat de aici cu 2198 de lei.