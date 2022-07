Return to Monkey Island, jocul copilăriei tale, se întoarce: pe ce îl vei putea juca

Pregătește-te să vezi niște fețe cunoscute.

Când Return to Monkey Island va sosi mai târziu în acest an, jucătorii vor descoperi în sfârșit secretul Monkey Island. Acesta este scenariul pe care creatorul seriei Ron Gilbert l-a creat în cel mai nou trailer al jocului, care a avut premiera în timpul celei mai recente prezentări Direct de la Nintendo.

„Numele meu este Guybrush Threepwood și aceasta este o poveste despre momentul în care am găsit în sfârșit secretul Monkey Island”, declară actorul vocal Dominic Armato la începutul clipului.

După cum îți poți imagina, trailerul este plin de aluzii la jocurile anterioare din Monkey Island, inclusiv unele dintre cele mai bune glume ale seriei. La un moment dat, Guybrush plutește pe podeaua Caraibelor, un semn care indică drumul către Monkey Island și menționând că este la doar șase minute de mers pe jos. Bine că eroul nostru își poate ține respirația timp de 10 minute.

Întoarcerea unui joc legendar

Multe dintre personajele preferate ale fanilor își fac apariția în clip. Printre altele, l-am văzut pe negustorul de nave uzate și costumier strident Stan S. Stanman blocat în temnița navei lui LeChuck.

Întâmplător, poți discuta cu Stan pe site-ul web actualizat Return to Monkey Island, unde explică faptul că este în închisoare pentru „infracțiuni legate de marketing” care ar fi putut implica vânzarea de articole nefungibile.

Return to Monkey Island marchează, ei bine, revenirea lui Ron Gilbert la serialul creat de el la sfârșitul anilor ’80. Gilbert a scris și regizat The Secret of Monkey Island și a început să lucreze la al doilea joc înainte de a părăsi LucasArts în 1992.

Veteranul și fostul coleg de la LucasArts, Dave Grossman, lucrează și el la noul Monkey Island. Apropo, acțiunea noului joc urmează să aibă loc după evenimentele din primele două jocuri.

Pe console, Return to Monkey Island va ajunge întâi pe Nintendo Switch.