Relația pielii umane cu Soarele: ne-am protejat dintotdeauna epiderma față de razele UV?

Oamenii iubesc soarele, dar apoi se insolează. Transpirația îți intră în ochi și nu îți place. Apoi sunt toate ritualurile de protecție: cremă de protecție solară, pălării, ochelari de soare. Dacă stai afară prea mult timp sau nu ai luat suficiente măsuri de precauție, pielea ta te anunță cu o arsură solară.

Dar au fost oamenii mereu atât de obsedați de ceea ce le-ar face Soarele corpului? Un antropolog biologic care a studiat adaptările primatelor la mediu spune că răspunsul scurt este „nu”. Timp de eoni, pielea a rezistat la Soare.

Ființele umane au evoluat sub Soare. Lumina soarelui a fost o constantă în viața oamenilor, încălzindu-i și ghidându-i prin zile și anotimpuri. Homo sapiens și-au petrecut cea mai mare parte a preistoriei și istoriei noastre afară, în mare parte goi. Pielea a fost interfața principală între corpurile strămoșilor noștri și lume.

Relația oamenilor cu Soarele

Pielea umană a fost adaptată indiferent de condițiile în care se găsea. Oamenii s-au adăpostit, atunci când au putut, în peșteri și adăposturi, în stânci și s-au priceput destul de bine la realizarea adăposturilor portabile din lemn, piei de animale și alte materiale adunate. Noaptea, se înghesuiau și probabil se acopereau cu „pături” de blană. Dar în timpul orelor active de lumină, oamenii se aflau în aer liber, umblând în pielea goală.

Pe parcursul vieții unei persoane, pielea răspunde la expunerea de rutină la soare în multe feluri. Stratul de suprafață al pielii – epiderma – devine mai gros prin adăugarea mai multor straturi de celule. Pentru majoritatea oamenilor, pielea devine treptat mai pigmentată, pe măsură ce celulele specializate intră în acțiune pentru a produce un pigment protector numit eumelanină. Această moleculă remarcabilă absoarbe cea mai mare parte a luminii vizibile, făcând-o să arate maro închis, spre negru. Eumelanina absoarbe, de asemenea, radiațiile ultraviolete dăunătoare.

În funcție de genetica lor, oamenii produc cantități diferite de eumelanină. Unii au multe și sunt capabili să producă mult mai mult atunci când pielea lor este expusă la soare. Alții au mai puțină și produc mai puțin atunci când pielea lor este expusă la soare.

Cercetările privind evoluția pigmentării pielii umane au arătat că culoarea pielii oamenilor din preistorie era adaptată la condițiile locale de mediu, în primul rând, dar și la nivelurile locale de lumină ultravioletă. Oamenii care trăiau sub lumină UV puternică – așa cum ați găsi în apropierea Ecuatorului – an de an aveau piele pigmentată întunecată, capabilă să producă multă eumelanină.

Oamenii care trăiau sub niveluri UV mai slabe și mai sezoniere – așa cum ați găsi în marea parte din nordul Europei și din nordul Asiei – aveau pielea mai deschisă la culoare și aveau doar abilități limitate de a produce pigment protector.

Desigur, pe parcurs, clima s-a schimbat, razele UV ale soarelui și-au modificat intensitatea, erupțiile solare s-au intensificat, iar oamenii au început să-și ia măsuri de precauție.