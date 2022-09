Ce trebuie să știi despre Regina Elisabeta a II-a a Angliei: cele mai interesante curiozități

Din păcate, am aflat toți că Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit ieri, 8 septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani. În 2022, regina Elisabeta a II-a a făcut istorie devenind primul monarh britanic care a domnit timp de 70 de ani.

Deși s-au scris milioane de cuvinte despre cel mai longeviv monarh din lume, puțini oameni știau femeia din spatele coroanei sau chiar ce presupuneau îndatoririle ei zilnice. Iată câteva lucruri pe care poate nu le știi despre această legendă regală.

Nu a mers niciodată la școală

Cu toate acestea, asta nu înseamnă că este needucată. Elizabeth (porecla din copilărie: „Lilibet”) a făcut școala acasă, cu profesori particulari. Același lucru a făcut și sora ei mai mică, Prințesa Margareta.

A servit oficial în al Doilea Război Mondial

În ciuda riscurilor, Elizabeth s-a alăturat Serviciului Teritorial Auxiliar pentru femei și s-a instruit ca șofer de camion și mecanic în 1945, când avea 18 ani. Regina Elisabeta a II-a a fost singura femeie membru a familiei regale care a intrat în forțele armate și, până la moartea ei, a fost singurul șef de stat în viață care a servit oficial în al Doilea Război Mondial.

Regina Elisabeta a II-a s-a căsătorit cu vărul ei

Prințul Philip, Ducele de Edinburgh și Regina Elisabeta erau veri de gradul al treilea. Ambii au aceiași stră-străbunici: Regina Victoria și Prințul Albert.

A avut două zile de naștere

La fel ca majoritatea monarhilor britanici, Elizabeth a trebuit să-și sărbătorească ziua de naștere de două ori. Ea s-a născut pe 21 aprilie 1926, dar aprilie a fost considerată o lună prea rece, cu vreme nefavorabilă. Așa că, în schimb, ziua ei de naștere oficială recunoscută de stat a fost într-o sâmbătă de la sfârșitul lunii mai, astfel încât sărbătoarea să poată avea loc într-o perioadă mai caldă. Data specifică a variat de la an la an în Marea Britanie și, de obicei, a coincis cu Trooping the Colour, concursul militar anual al Marii Britanii.

Și-a plătit rochia de mireasă folosind cupoane de rație de război

Încă în atmosfera de austeritate postbelică, Elizabeth a folosit cupoane de rație și un supliment de 200 de cupoane de la guvern pentru a-și plăti rochia de mireasă. Dar nu vă lăsați păcăliți: rochia era extrem de elegantă: a fost confecționată din mătase fildeș, încrustată cu 10.000 de perle și a durat șase luni pentru a fi realizată. A costat puțin sub 40.000 de dolari pentru a recrea rochia pentru serialul The Crown.