Regina Elisabeta a II-a și Ceaușescu: vizita oficială în care au “salvat-o” tufișurile regale: Nicolae și Elena, “din alt film”

Întreaga lume a fost zguduită ieri, la vestea că Regina Elisabeta a II-a a decedat. Deși nu am fost luați total prin surprindere, având în vedere vârsta sa înaintată și starea de sănătate a reginei despre care s-a tot vorbit în presă în ultima perioadă, este un moment istoric.

După o domnie de 70 de ani a celui mai longeviv monarh care și-a îndeplinit îndatoririle regale toată viața, putem să ne amintim de o întâmplare marcantă a perioadei respective, dar amuzantă. Și anume, când regina Regatului Unit al Marii Britanii s-a “ascuns” în tufișurile din curtea regală, ca să-i evite pe dictatorii Elena și Nicolae Ceaușescu. Cei doi conducători au efectuat o vizită în Marea Britanie, în anul 1978. Cuplul dictatorial nu a fost deloc pe placul Reginei Elisabeta a II-a, care la un moment dat s-a ascuns de ei într-un tufiș din grădina Palatului Buckingham, în timp ce își plimba câinii.

Cum i-a evitat Regina Elisabeta a II-a pe Nicolae și Elena Ceaușescu

Pentru context, în documentarul „Inside the Crowd: Secrets of the Royals“, difuzat la televiziunea britanică ITV, în urmă cu câțiva ani, jurnalistul Robert Hardman și fostul ministru de externe Lord David Owen au vorbit despre vizita dictatorului român: „Regina i-a povestit mai demult unui oaspete, iar acesta mi-a povestit mie, despre vizita soților Ceaușescu. Ieșise să-și plimbe câinii în grădină, iar când i-a văzut venind din sensul opus, o idee i-a încolțit în minte: «Nu, nu pot să dau ochii cu ei!». Așa că, pentru prima și singura dată în viața ei, s-a ascuns într-un tufiș din grădina Palatului, pentru a-și evita propriii oaspeți“, potrivit The Independent.

Cu toate astea, Regina Elisabeta a II-a și-a îndeplinit îndatoririle oficiale. Când Nicolae și Elena Ceaușescu au ajuns la Londra, ei au fost întâmpinați de Regina Elisabeta a II-a și de Prințul Philip la Victoria Station, apoi au mers împreună la Palatul Buckingham, într-o trăsură deschisă.

Jurnaliștii britanici care au relatat episodul amuzant scriu că Nicolae și Elena Ceaușescu au văzut-o pe Regină, dar s-au simțit stânjeniți de gestul ei și și-au continuat plimbarea fără să o abordeze.

https://www.youtube.com/watch?v=2jTrAFm7w7E&ab_channel=TVR