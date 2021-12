REVIEW Razer Kraken v3 Hypersense, cel mai bun headset pentru jocuri, dar și filme

De la lansare, Kraken a fost preferatul fanilor. Designul confortabil a redus oboseala, oferind în același timp o experiență audio excelentă cu driverele de 40 mm și microfonul retractabil. A fost actualizat din nou în 2019 pentru a include drivere noi, o bandă mai groasă și perne îmbunătățite pentru urechi.

Cu toate acestea, Razer a reîmprospătat seria Kraken, iar acum oferă câteva trucuri noi care promit să împingă imersiunea în jocuri la noi culmi. Razer a preluat tehnologia HyperSense lansată inițial pe Nari Ultimate și a îmbinat-o în cea mai recentă versiune a gamei Kraken.

Razer Kraken V3 are patru variante: Kraken V3 X, V3, V3 Hypersense și, în sfârșit, Kraken V3 Pro. Astăzi, ne uităm la ediția Kraken V3 HyperSense Wired.

Kraken V3 împrumută cele mai bune caracteristici din primele trei căști de la Razer. Are un design reîmprospătat, bazat pe cel al liniei Kraken preferate de fani, care este mai subțire și mai ușor. De asemenea, dispune de inele lucioase chroma RGB pe partea exterioară a căștilor.

V3 se inspiră de la gama Blackshark adăugând driverele TriForce din titan de 50 mm pentru a produce o experiență audio captivantă și puternică. Nu în ultimul rând, sunt incluse și driverele haptice HyperSense titulare din linia Nari, adăugând feedback tactil captivant, astfel încât exploziile și împușcăturile nu doar se aud, ci se simt.

Sunetul

Driverele TriForce Titanium de 50 mm oferă un sunet excelent, chiar și fără configurare suplimentară. V3 HyperSense oferă o acustică bună încă de la prima ascultare.

Pentru a revizui căștile, le-am supus mai multor pași și încercări. Am început prin a le testa în câteva jocuri, de la Cyberpunk 2077 la Hunt Showdown. Detectarea împrejurimilor mele, inclusiv pașii, focurile de armă și alte elemente de mediu, este precisă. Acest lucru a permis urechilor mele să capteze informații mai detaliate și mi-a sporit gradul de conștientizare. Am putut să fiu mai reactiv și mai rapid, deoarece puteam anticipa unde se aflau inamicii înainte să-i pot vedea. Nivelul de imersiune a făcut jocul și mai distractiv.

Jocurile nu sunt singurul domeniu în care excelează aceste căști. Ascultarea diverșilor artiști pe Spotify sau Apple Music a fost o experiență plăcută.

Gama medie este plină și clară, permițând vocilor și instrumentelor să apară în amestec cu realism și detalii. Basul este, de asemenea, puternic. În plus, am efectuat un test de bas cu fiecare nivel de HyperSense, mai ales că basul declanșează activarea hapticului.

În mod plăcut, acest lucru nu a avut un impact negativ asupra performanței audio în niciun fel. Nu a existat nicio distorsiune.

Designul Razer Kraken V3 HyperSense

La fel ca restul gamei, Kraken V3 HyperSense a primit un nou design actualizat. Setul este elegant. Construcția este durabilă și robustă, așa că ar trebui să reziste mult timp. Căștile cuprind întreaga ureche și, deși nu sunt mici, nu sunt nici teribil de voluminoase, dar sunt, în mod clar, un set de gaming. Șarpele cu trei capete se aprinde, iar un nou inel LED duce iluminarea și personalizarea la un alt nivel.

Razer a acordat foarte multă atenție construcției pernelor de urechi. În timpul sesiunilor lungi de joc, pernele pentru urechi au rămas confortabile fără a îmi crea un disconfort. Dimensiunea pernelor este de 62 mm x 42 mm, ceea ce oferă spațiu suficient pentru a se potrivi urechilor mai mari fără a adăuga presiune. Izolarea lumii exterioare în timpul jocului poate fi crucială și acestea fac o treabă bună.

Toată lungimea bentiței este întărită cu oțel și învelită într-o perniță din piele ecologică și material textil pentru o durabilitate sporită. Există crestături pe benzile laterale pentru a permite ajustări precise cu clicuri tactile.

Comenzile căștilor se află pe partea inferioară a acestora pentru acces ușor și reprezintă un alt pas bun pentru durabilitatea pe termen lung a căștilor.

În sfârșit, este microfonul care și el este de calitate bună. Este complet detașabil, în loc să folosească designul retractabil găsit pe modelele anterioare. De asemenea, microfonul include acum un filtru pop din spumă, care filtrează sunetele pop. Microfonul este clar și ușor de poziționat. Am testat acest lucru folosind diverse aplicații. În timpul sesiunilor de joc cu alți utilizatori, am putut confirma că am putut fi auzit clar și tare.

HyperSense

Când te gândești la feedback-ul haptic, primul lucru care probabil îți vine în minte este smartphone-ul tău. Razer a introdus pentru prima dată propria sa abordare a tehnologiei, numită HyperSense, cu Nari Ultimate. Este o versiune mai inteligentă a hapticului cu care ne-am obișnuit.

Dezvoltat de Lofelt, HyperSense convertește semnalele sonore în feedback senzorial tactil dinamic în timp real și ghidează acele haptice prin căști pentru a oferi o experiență de joc captivantă și tactilă. Aceasta înseamnă că sunetul din jurul tău în joc se poate traduce într-o senzație reală. Acest lucru se realizează prin preluarea formei și frecvențele sunetului jocului și transformându-le în vibrații bogate, realiste.

Mai simplu spus, acest lucru permite ca evenimente precum o grenadă care explodează lângă tine să aibă ca rezultat un efect de vibrație realist. Nu este la fel de simplu ca un „motor cu vibrații”, în schimb are o rezoluție înaltă, un haptic nuanțat, care răspunde exact la ceea ce se întâmplă pe ecran. Acest feedback este, de asemenea, pozițional, astfel încât să poți simți direcția exploziilor și a focurilor de armă din apropiere.

Deoarece nu sunt necesare drivere și utilizează sunetul existent, este ușor de folosit: doar plug and play.

Acest efect este îmbunătățit cu sunetul THX Spatial. Acest algoritm de sunet surround virtual adaugă profunzime și conștientizare spațială jocurilor și filmelor. De exemplu, modul THX Environment va regla sunetul pentru un mediu de joc realist, în timp ce modul THX Competitive va spori sunetul inamicului, reducând în același timp frecvența joasă a altor sunete, cum ar fi exploziile. Acest lucru permite detectarea mai ușoară a pașilor și chiar reîncărcările.

Razer Synapse

Deși feedback-ul haptic va funcționa fără Synapse, este totuși o idee bună să-l descarci, astfel încât efectul să poată fi personalizat. Synapse scoate în evidență întregul potențial al căștilor, permițând jucătorilor posibilitatea de a face ajustări ale intensității haptice, volumului, mixerului, îmbunătățirilor, ajustărilor microfonului și chiar a luminii.

Poți ajusta efectele rapide și chiar să-ți sincronizezi dispozitivele Razer din ecosistem.

Concluzie

Feedback-ul Haptic poate să nu fie pentru toată lumea, dar am fost surprins de cât de mult mi-a plăcut imersivitatea pe care o oferă.

Am aproape 1000 de ore în Hunt Showdown, un joc în care sunetul este cel mai important atu al jucătorului și pot să spun cu mâna pe inima că am simțit o îmbunătățire clară a experienței mele de joc din momentul în care am folosit Kraken-ul.

Dacă ești în căutarea unei tehnologii de ultimă oră cu sunet excelent, atunci Kraken V3 HyperSense poate fi potrivit pentru tine.