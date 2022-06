Propunerile PSD pentru Ministerul Agriculturii. Petre Daea, printre variante

Partidul Social Democrat a anunțat, luni, 27 iunie, că are cinci-şase variante pentru o nouă nominalizare la Ministerul Agriculturii. Petre Daea se numără printre propunerile făcute de către membrii PSD, a dezvăluit preşedintele partidului, Marcel Ciolacu. Numele vor fi transmise cât de curând, a completat liderul politic.

Președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, a dat de înţeles că postul de ministru al Agriculturii va aparţine PSD. În acest sens, a spus că există 5-6 persoane nominalizate.

„Avem vreo cinci sau şase variante. Am avut discuţii telefonice şi ieri la sediu şi alaltăieri la sediu, cu colegii mei. Din cele cinci-şase variante, o să venim cât mai repede cu o propunere”, a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat de reporteri dacă Petrea Daea ar putea reveni la Ministerul Agriculturii, șeful PSD a precizat că acesta se numără printre variantele la care se gândesc membrii partidului.

Prim-ministrul României, Nicolae Ciucă, a transmis, vineri, preşedintelui Klaus Iohannis propunerea de nominalizare a vicepremierului Sorin-Mihai Grindeanu ca ministru interimar al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Totodată, prin acelaşi document s-a luat act de demisia lui Adrian Chesnoiu din funcţia acestui minister.

Direcţia Naţională Anticorupţie a făcut apel, joi, la Camera Deputaţilor să ridice imunitatea pentru efectuarea urmăririi penale faţă de un deputat din Parlamentul României, la data faptelor şi acum având funcţia de ministru, pentru abuz în serviciu. Potrivit Agerpres, ar fi vorba despre ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Ulterior, oficialul a anunţat că se retrage din funcţie şi se autosuspendă din PSD. De asemenea, Chesnoiu le cere deputaţilor vot pentru ridicarea imunităţii parlamentare, pentru a putea fi cercetat.

Suspectat de DNA că a aranjat concursuri de angajare în minister, Adrian Chesnoiu a scris, joi, pe Facebook, că își dă demisia din funcție și se „autosuspendă” din PSD. Însă, a susținut că nu a săvârșit nicio faptă de natură penală sau de corupție.

„În urma apariției în spațiul public a unor suspiciuni cu privire la activitatea mea ministerială, am luat următoarele decizii: Le solicit tuturor deputaților din toate partidele vot pentru ridicarea imunității parlamentare, deoarece eu consider că suntem cu toții egali în fața legii și vreau să am posibilitatea de a elimina orice potențială suspiciune! Mă retrag din funcția de ministru – nu vreau să planeze nicio suspiciune asupra activității mele guvernamentale. De asemenea, mă autosuspend din Partidul Social Democrat! Vă mulțumesc tuturor celor care aveți încredere în mine, în nevinovăția mea și în toate lucrurile bune pe care le-am făcut! Doamne ajută!”, este mesajul postat de politicianul român.