Propaganda rusească nu pleacă din Ucraina: explicația lui Elon Musk pentru decizia ciudată

Elon Musk, prin rețeaua sa de sateliți Starlink, este responsabil la această oră de o mare parte din conectivitatea la internet a Ucrainei. Cu toate acestea, nu vrea să cenzureze niciun fel de conținut, chiar dacă este vorba de website-urile de propagandă rusă.

În contextul în care majoritatea furnizorilor de internet din Europa, inclusiv din România, au blocat accesul la aparatul de propagandă rusesc, există o presiune semnificativă pe Elon Musk să facă același lucru și în cazul internetului său furnizat Ucrainei prin sateliții Starlink. Din păcate pentru cei care speră că șeful Tesla și SpaceX se va angaja în practici de cenzură, nu este cazul, iar având în vedere cât de radical este Musk în declarații, este improbabil să se întâmple vreodată.

Deși Elon Musk conștientizează impactul devastator al invaziei rusești în Ucraina, motiv pentru care a mutat un număr semnificativ dintre sateliții Starlink asupra țării cuprinse de război, nu vrea să cenzureze aparatul de propagandă rusesc. În opinia sa, libertatea de exprimare este mai importantă decât opinia unor șefi de state, chiar și în cazul unui război cu potențial atomic.

”Starlink a primit apeluri de la mai multe guverne (nu din Ucraina) să blocheze sursele de știri din Rusia. Nu o să facem asta decât sub amenințarea unui pistol la tâmplă. Îmi cer scuze că sunt un absolutist când vine vorba de libertatea de exprimare.”, a postat Elon Musk pe Twitter.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.

Sorry to be a free speech absolutist.

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022