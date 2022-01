Propaganda anti-vaxxer pe internet: suma uriașă câștigată din postări conspiraționiste

Un anti-vaxxer poate câștigă cel puțin 2,5 milioane de dolari pe an pentru publicarea de postări pe internet.

Un grup de scriitori sceptici la vaccinuri generează venituri de cel puțin 2,5 milioane de dolari pe an, din publicarea de buletine informative pentru zeci de mii de urmăritori pe platforma online Substack, potrivit unei noi cercetări citate de The Guardian.

Personalități proeminente din mișcarea anti-vaxxer, inclusiv Dr. Joseph Mercola și Alex Berenson, au un număr mare de urmăritori pe Substack, care are peste un milion de abonați plătitori care se înscriu la buletine informative individuale de la o serie de autori. Printre aceștia se numără romancierul Salman Rushdie, scriitorul muzician Patti Smith și fostul consilier Downing Street Dominic Cummings.

Mercola, un medic american de medicină alternativă și producător prolific de conținut anti-vaccin și Alex Berenson, un jurnalist interzis pe Twitter anul trecut, după ce a pus sub semnul întrebării eficacitatea vaccinurilor Covid-19, se numără printre anti-vaxerii de pe platformă care își câștigă veniturile pe Substack, dezinformând.

Un anti-vaxxer face din postări 2,5 milioane de dolari pe an

Mai exact, un minim de 2,5 milioane de dolari pe an, din buletinele lor informative. Conform modelului de afaceri al lui Substack, utilizatorii păstrează aproximativ 90% din venitul din abonament, platforma luând 10%, iar compania de plăți Stripe percepe utilizatorilor 3% din încasarea lor.

Cercetările efectuate de Center for Countering Digital Hate, un grup de campanie, au arătat că buletinele informative ale lui Mercola au câștigat minimum un milion de dolari pe an din perceperea abonamentelor cu o taxă anuală de 50 de dolari. Berenson a câștigat, de asemenea, cel puțin 1,2 milioane de dolari din cei 60 de dolari pe an ai utilizatorilor care-l urmăresc.

Imran Ahmed, directorul executiv al CCDH, a declarat că companii precum Substack nu au „nicio obligație” de a amplifica scepticismul privind vaccinurile și de a câștiga bani din asta.