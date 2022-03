Proiectul despre care nu se vorbește, dar care îți va aduce mai mulți bani, lună de lună

Miercuri, în Senatul României a fost lansat, în dezbatere publică, un proiect de lege deosebit de interesant pentru mulți români, care sunt acum în căutarea unor surse suplimentare de venit. Din fericire pentru ei, soluția vine chiar de la parlamentari.

Este vorba despre o inițiativă legislativă care vizează schimbarea regulilor acordării deducerilor personale.

Deducere personala înseamnă practic o sumă cu care se micșorează baza impozabilă pentru salarii, scopul fiind ca angajatul să nu mai plătească un impozit mare la stat și să rămână cu mai mulți bani în mână din salariu, conform specialiștilor eJobs.

Salariații vor rămâne cu mai mulți bani în buzunar

Inițiatorii proiectului de lege, mai mulți parlamentari liberali, propun, concret, diminuarea dărilor către stat și, implicit, majorarea cuantumului venitului net al salariatului în cauză.

De asemenea, important de menționat este că se elimină și pragul existent în prezent până la care se poate beneficia de deducerea personală. Mai rămâne în picioare, drept unică condiție pentru a beneficia de deducere personală, existența unor persoane în întreținerea salariatului.

„Apoi, deducerea va fi raportată la valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată din fiecare an (anul acesta este de 2.550 de lei), nu la niște valori fixe, cu mult mai mici decât valoarea salariului minim, așa cum se întâmplă în prezent”, explică avocatnet.ro.

Conform documentului, deducerea personala se acorda, dupa cum urmeaza:

(i) pentru contribuabilii care au o persoana in intrefinere, deducerea personala este egala cu valoarea salariului de baza minim brut garantat in plata pentru anul respectiv; (ii) pentru contribuabilii care au doua persoane in intrefinere, deducerea personala este egala cu de doua ori valoarea salariului de baza minim brut garantat in plata pentru anul respectiv;

(iii) pentru contribuabilii care au trei persoane in intrefinere, deducerea personala este egala cu de trei ori valoarea salariului de baza minim brut garantat in plata pentru anul respectiv;

În expunerea de motive, liberalii menționează faptul că o astfel de măsură ar putea încuraja natalitatea, dar și problemele privind migrația.