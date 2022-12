Programele Tezaur și Fidelis – cum îți sporește statul român finanțele, economiile: care sunt dobânzile practicate pe un an, doi

În decembrie 2022, autoritățile române continuă programele de stat Tezaur și Fidelis. Acestea reprezintă o cale prin care să împrumuți statul român și, la schimb, să obții niște dobânzi la termen semnificativ mai mari decât la majoritatea băncilor.

Ministerul Finanțelor continuă în luna decembrie a acestui an programele Tezaur și Fidelis adresate populației. Este vorba de emisiuni de titluri de stat cu dobânzi bune, atât la lei, cât și la euro. Subscrierile încep pe data de cinci decembrie, iar doritori au un sistem foarte accesibil prin care se pot apuca de investit.

Cum îți puii economiile în titluri de stat, care sunt dobânzile

Fidelis și Tezaur sunt două programe foarte diferite pe care merită să le aibă în vedere orice român care are câțiva bani deoparte, mai ales dacă s-a săturat dobânzile infime al băncilor tradiționale și nu se mai simte confortabil să-și bage economiile în imobiliare.

Începând cu 5 decembrie, Ministerul Finanțelor va lansa nu mai puțin de patru emisiuni de titluri de stat Fidelis pentru populația România. Subscrierea minimă este de 5000 de lei pentru emisiunile în lei și 1000 de euro pentru cele în moneda europeană. La lei, dobânzile sunt de 7,65% pe an sau 8% pe trei ani. La euro, vorbim de 2,7% pe un an și 3,7% pe doi ani. Este important de reținut că în procesul de subscriere a titlurilor de stat Fidelis nu există comisioane percepute de băncile intermediare (Alpha Bank, BCR, BRD și BT). Mai mult decât atât, toate veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital, sunt neimpozabile. Tocmai din acest motiv, dacă pui cifrele pe foaie, câștigurile s-ar putea să fie chiar mai mari decât pare la prima vedere.

Perioada de subscriere pentru Fidelis se încheie pe 19 decembrie. În teorie, poți achiziționa titluri de stat și după acea dată, dar vei fi nevoit să o faci direct din piață.

Programul Tezaur pentru populație are dobânzi de 7,65% pe 1 an sau 7,8% pe doi ani, aceste valori fiind semnificativ mai mici decât în noiembrie, când discutam de 8,7% pe un an și 9,15% pe doi ani. Ce interesați, de asemenea, se pot înscrie începând cu 5 decembrie și până pe 20 decembrie, cu mențiunea că dobânda este plătibilă anual. Cei interesați se pot înscrie prin SPV-ul ANAF, Poșta Română sau direct la Trezorerie. Valoarea unui titlu este de un leu.