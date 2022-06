Primul telefon nou al HTC din acest an este Desire 22 Pro, axat pe metavers: este compatibil cu ecosistemul HTC Viverse și căștile Vive Flow VR

HTC lansează un nou telefon cu caracteristici centrate pe metaverse, așa cum a promis la începutul acestei luni. HTC Desire 22 Pro acceptă ecosistemul HTC Viverse și va permite utilizatorilor să viziteze comunități chiar și fără dispozitive VR, folosind browserele lor.

De asemenea, este compatibil cu căștile Vive Flow VR de 499 USD ale companiei și poate fi asociat cu dispozitivul, dacă utilizatorii doresc să exploreze experiențe inedite, să vizioneze filme și seriale sau chiar să își acceseze aplicațiile în realitatea virtuală. După cum notează Engadget Chinese, totuși, în afară de ofertele sale axate pe metavers, telefonul este ferm de gamă medie.

Desire 22 Pro de la HTC deschide drumul către metaverse

Ca atare, HTC Desire 22 Pro are un ecran de 6,6 inchi cu o rezoluție de 1.080 x 2.412 pixeli și o rată de reîmprospătare de 120 Hz. Este alimentat de un cip Qualcomm Snapdragon 695 5G, un SoC de gamă medie, are 8 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare. Dispozitivul are o baterie de 4.520 mAh și oferă încărcare wireless inversă. În plus, are un sistem cu trei camere pe spate, cu o cameră principală de 65 de megapixeli, ultrawide de 13 megapixeli și camere cu senzor de profunzime de 5 megapixeli. Pentru selfie-uri, telefonul are o cameră frontală de 32 de megapixeli.

Un director al companiei a declarat la Mobile World Congress din acest an că producătorul se pregătește să lanseze un nou dispozitiv de ultimă generație. Nu este clar dacă directorul a vorbit despre acest telefon anume, dar prețurile pentru Desire 22 Pro încep de la 404 USD, ceea ce înseamnă că are potențialul de a ajunge la un public mai larg decât dispozitivele emblematice mai scumpe.

Desire 22 Pro este acum disponibil pentru precomandă și va începe livrarea pe 1 iulie în țara de origine a companiei, Taiwan. În Marea Britanie, cumpărătorii pot precomanda o unitate pentru 399 GBP și se așteaptă ca livrarea să înceapă pe 1 august. Cei care doresc să obțină și o cască Vive Flow pot comanda un pachet cu reducere la 791 USD în Taiwan sau 763 GBP în Marea Britanie.