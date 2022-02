Primul serial original Netflix pe care s-ar putea să nu-l știi: de ce e important

Există un serial, lansat de Netflix, în perioada 2012-2014, despre care, cu siguranță, nu știai. Ori, dacă îl știi, faci parte din clubul celor puțini.

Pe 6 februarie 2012 se lansa „Lilyhammer”, primul serial original care a avut premiera pe Netflix și a introdus noțiunea de binging (lansarea tuturor sezoane TV simultan). Co-CEO-ul Netflix, Ted Sarandos, a marcat aniversarea cu un eseu postat pe site-ul oficial al canalului de streaming, însă și cu o discuție împreună Van Zandt, în care cei doi își amintesc despre modul în care serialul a ajuns pe Netflix.

Atât Sarandos, cât și Van Zandt, au vorbit despre simbolismul din spatele primei pelicule originale Netflix, referindu-se la o producție locală norvegiană, cu subtitrări.

„Când te gândești la primul serial original Netflix, la ce te gândești? Institutul de Corecție Litchfield? Nu, nu acesta. Primul nostru serial original a fost Lilyhammer și astăzi, 6 februarie, marchează cea de-a 10-a aniversare a premierei sale istorice Netflix”, a scris Ted Sarandos, în scrisoarea sa.

Scrisoarea lui Ted Sarandos, co-CEO al gigantului de streaming Netflix

„Unul din momentele importante istoria Netflix a început într-un studio de înregistrări de lângă Marea Nordului. Bergen este locul în care creatorii norvegieni Eilif Skodvin și Anne Bjørnstad l-au abordat pe Stevie Van Zandt în legătură cu un nou film pe care l-au scris pentru el, cu acțiunea plasată într-un orășel norvegian numit Lillehammer. Câteva luni mai târziu, auzind că Netflix caută conținut original, am primit un telefon direct de la Stevie, care a vrut să ne trimită serialul. Am întrebat dacă am putea citi scenariul și Stevie a spus Scenariul? Vă pot trimite tot sezonul. L-am urmărit și ne-a plăcut”, a mai scris Sarandos, în scrisoarea publicată de acesta pe site-ul Netflix.

În încheierea scrisorii, acesta a ținut să le mulțumească tuturor celor care au făcut ca Lilyhammer să devină realitate: „Mulțumim pentru această călătorie incredibilă de zece ani. Este întotdeauna greu de prezis ce va urma în următorii zece, dar un lucru este cert: vom avea multe alte povești grozave de spus”.