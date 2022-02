2022 sună bine: Netflix a lansat un trailer comun pentru toate producțiile ce vor fi lansate anul acesta

Gigantul de streaming Netflix a lansat un trailer comun pentru mai multe dintre producțiile ce vor fi lansate, anul acesta, în 2022.

Netflix a lansat un trailer complet care prezintă 28 dintre viitoarele filme originale ce vor fi lansate în 2022. Canalul de streaming este, în prezent, lider în cursa serviciilor din nișa sa, în ceea ce privește abonamentele generale, depășind lejer Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max și multe-multe altele.

Fondat în 1997, la început s-a ocupat de închirierile de DVD-uri prin e-mail. Ulterior, Netflix a evoluat spre streaming, preluând platforma și învingând concurența. A fost, de asemenea, prima entitate de acest fel care a oferit conținut original și licențiat, începând cu debutul „House of Cards”, în 2013. Netflix are, în prezent, peste 200 de milioane de abonați, în întreaga lume. Pe locul doi se află Amazon Prime Video.

Netflix bate toate topurile și nu pare să vrea să se oprească aici: ce ne pregătește pentru 2022

Netflix deține o colecție impresionantă de seriale și filme originale, multe dintre acestea fiind extrem de apreciate de public. Ba mai mult, gigantul nu se oprește aici, având în plan multe altele, în 2022.

În 2021, streamerul a lansat sute de show-uri noi, inclusiv „Cobra Kai” – sezonul 4, „The Witcher” – sezonul 2, „Squid Game”, „You” – sezonul 3, „Sex Education” – sezonul 3, „Sweet Tooth” – sezonul 1, plus altele.

Pe partea de film, compania a lansat, de asemenea, o serie de proiecte de mare angajament, dintre care multe au doborât recorduri, inclusiv filmul de acțiune de mare succes în care îi putem vedea pe Dwayne Johnson, Ryan Reynolds și Gal Gadot, „Red Notice”. Acesta nu este sigurul exemplu, la calcul intrând și alte producții ca „The Kissing Booth 3”, „Sweet Girl”, „The Guilty”, „Army of the Dead”, „Army of Thieves” sau „The Power of the Dog”.

Netflix a lansat, de curând, un trailer din care putem vedea, în mare, cum va arăta grila lor de programe în 2022. De la filme de acțiune și SF cu buget mare, până la comedii de top și producții pentru copii.

Trailerul comun pentru viitoarele producții Netflix, pentru 2022, poate fi văzut aici: